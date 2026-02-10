綠營高市議員初選42人搶34席 6選區擬民調廝殺

民進黨前高市議員黃淑美表態將以無黨籍身分投入大選，直言若第八席拱手讓給國民黨，對綠營並非最佳解方。（柯宗緯攝）

參選第一選區「大旗美」的林慧欣，以及第十選區「前鎮、小港」的林浤澤，在立委邱議瑩陪同下完成登記。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市議員初選登記於今（10）日截止，5天共計42人完成登記，市黨部規畫下屆市議員選舉擬提名34席。隨著各選區登記名單出爐，提名結構與競爭態勢逐漸明朗，預估有六個選區，若協調不成，擬以民調方式決定提名人選。此外，傳出有3人擬脫黨參選，恐將違反黨紀被開除黨籍。

民進黨議員布局，高雄市議會下屆議員共65席，扣除4席原住民選區，其餘11個選區以「議會過半」為目標，建議提名34席。然而，第四選區左營、楠梓（應選9席，提名4席）與第七選區三民區（應選7席，提名3席），是唯二未達過半或半數的選區。

從各選區登記情形來看，第1選區提名2人，林富寶、林慧欣完成登記；第2選區提名2人，陳琳潔、黃明太登記；第3選區提名3人，卻有黃秋媖、蔡秉璁、林志誠、蔣宛庭4人超額；第4選區提名4人，張以理、黃偵琳、尹立、李雅慧、黃文志5人超額登記；第5選區提名4人，黃飛鳳、邱俊憲、江瑞鴻、張勝富登記，未出現超額；第6選區提名2人，林哲弘、李喬如、簡煥宗3人超額。

第7選區三民區提名3人，鄭孟洳、康裕成、何權峰全數登記，確定免初選；第8選區提名3人，郭建盟、湯詠瑜、黃文益完成登記；第9選區提名5人，卻有陳慧文、鄧巧佩、張育臺、林智鴻、蘇致榮、張漢忠6人超額；第10選區前鎮、小港提名3人，卻有鄭光峰、黃彥毓、吳昱鋒、林浤澤、黃敬雅、黃雍琇6人登記，競爭最為激烈；第11選區提名3人，李雨庭、洪村銘、張耀中、蔡昌達4人超額。依照黨中央規定，超額登記的6個選區若協調未果，將正式進入民調初選。

在此同時，黨內也傳出「脫黨參選」動向。三民區的黃淑美已表態將以無黨籍身分投入大選，直言若第八席拱手讓給國民黨，對綠營並非最佳解方；左營、楠梓區新人薛兆基宣布不參與初選，將以無黨籍參選，面對外界質疑是否等同退黨，他僅低調表示「我會安靜地離開」；前鎮、小港區則傳出前議員陳信瑜未領表卻有意再戰地方，僅強調「守護家鄉的心不變」，後續動向仍待觀察。

對此，民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，是否構成違紀，須視是否於中選會正式登記為準，一旦違紀，最重可開除黨籍。

