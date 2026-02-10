綠營高市議員初選42人登記 6選區需民調

（中央社記者林巧璉高雄10日電）民進黨高雄市議員提名初選至今天，共42人登記參選；第3選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）、第4選區（左楠）、第6選區（旗鼓鹽）、第9選區（鳳山）、第10選區（前鎮、小港）、第11選區（大寮、林園）等將初選。

民進黨高雄市議員提名初選截至今天，民進黨高雄市黨部統計，5天共有42人完成登記。依照先前黨部通過的建議提名席次，共有6個選區需要進行黨內初選。

今天是登記最後一天，立委邱議瑩、許智傑、林岱樺都各自陪同參選人登記。邱議瑩陪同子弟兵林慧欣（參選第1選區）、林浤澤（參選第10選區）登記，她表示，2人都是深耕在地的優秀年輕人才，期許他們都能夠獲得市民支持，進入議會為鄉親服務。

許智傑則陪同鳳山區議員參選人蘇致榮至黨部登記，為了勉勵蘇致榮勤跑基層，許智傑現場致贈一雙全新運動鞋，並親手為他披上競選戰袍。

林岱樺陪同林園、大寮區市議員參選人蔡昌達登記，蔡昌達表示，此次參選是經過深思熟慮的人生重要決定，盼鄉親給予再次服務地方的機會。若順利進入議會，將秉持務實精神，全力為地方發聲。

林岱樺說，蔡昌達是土生土長的大寮子弟，長期未離開地方，即便歷經選舉挫折，8年來仍持續關心地方建設與鄉親需求，展現跌倒再站起的韌性與不放棄的精神。

此外，三民區應選8席，民進黨將提名3席（含1席婦保），原本預期前市議員黃淑美將登記參選，加上現任市議員康裕成、鄭孟洳、何權峰，形同4搶3局面，需進入初選。但黃淑美今天宣布，將以無黨籍身分投入年底高雄市議員三民區選舉。

依照民進黨期程，2月1日為領表登記最後一天，協調期至2月13日截止，2月25日審查資格，3月2日至4月10日啟動各區民調（必要時可延長一週），4月15日由中執會公告提名名單。（編輯：黃世雅）1150210