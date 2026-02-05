綠營高市鎮港區初選大亂鬥 陳致中現身挺他連任投震撼彈

民進黨高市議員黃彥毓（中）力拚黨內初選，5日找來前議員陳致中（左）站台，拉抬聲勢。（柯宗緯攝）

民進黨高市議員黃彥毓（中）力拚黨內初選，5日找來前議員陳致中（左）站台，拉抬聲勢。（柯宗緯攝）

民進黨高市議員黃彥毓（前左二）力拚黨內初選，5日找來前議員陳致中（前左一）站台，拉抬聲勢。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市議員正展開初選登記，被視為「一級戰區」的前鎮小港選區，已有6人表態搶3席。因案解職的前議員陳致中今（5）日傍晚突然現身力挺尋求連任的現任議員黃彥毓，兩人一同站路口，向通勤民眾問好、拜票；黃稱，自己選情告急，眼前是通過初選這關。陳致中則說，「我不管是坐轎也好，扛橋也好，都會扮演好最好的角色」。

綠營目前檯面上已有6人表態爭取3席提名，包括尋求連任的現任議員鄭光峰、黃彥毓，以及新人黃敬雅、黃雍琇、林浤澤、吳昱鋒；此外，曾任4屆市議員的陳信瑜也公開釋出參選訊息，是否披綠袍仍未定，卻已成為左右選情的最大變數，讓初選戰局更加詭譎。

廣告 廣告

面對綠營在鎮港選區「6搶3」的嚴峻局勢，黃彥毓坦言，「選情告急」，而他在進入議會前就與陳致中結識，當時他在市府服務，兩人因服務案件往來頻繁，長期培養出不錯的交情。

黃彥毓直言，目前民進黨在前鎮、小港區缺1席，而初選激烈，「4男搶2席、2女搶1席」，自己壓力不小，因此才拜託陳致中這位老戰友出面「讚聲」。

對於外界關注陳致中是否會推派競選辦公室主任、甚至妻子黃睿靚等「分身」參選，陳致中強調，今天站在路口就是支持好同事、好戰友，「不管是坐轎也好，扛橋也好，都要扮演好最好的角色」。

陳致中進一步說，今天陪同站路口的前鎮區里長聯誼會主席王進亨，正是他當年的競選總幹事，未來也會加入黃彥毓的團隊，他強調會讓「前鎮小港隊」能開出最棒的成績，並讚許黃彥毓是非常優秀的候選人，他的支持者也會一起為黃出力。

【看原文連結】