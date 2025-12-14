綠營高市長之爭4搶1白熱化 謝寒冰看好賴瑞隆勝出

高雄市長民進黨初選競爭進入白熱化階段，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑4人競逐提名資格；國民黨方面則由立委柯志恩確定參選。媒體人謝寒冰在政論節目中分析，儘管賴瑞隆近期爭議不斷，但在新潮流與黨主席賴清德力挺下，他認為賴瑞隆出線機會較大。

資深媒體人謝寒冰。（資料照／中天新聞）

謝寒冰今（14）日在《新聞大白話》節目中指出，即使賴瑞隆出現許多爭議，新潮流與兼任黨主席的總統賴清德仍持續力挺，顯示他們堅持推出賴瑞隆的決心。他觀察目前民進黨內部呈現壁壘分明的態勢，邱議瑩背後有前總統蔡英文、陳水扁、前行政院長蘇貞昌支持，對上掌握黨機器的賴清德新潮流陣營。

民進黨立委賴瑞隆。（資料照／中天新聞）

謝寒冰分析，賴瑞隆勝出機會較高的關鍵在於，黨機器掌握在新潮流手中，現在黨內由新潮流當家做主。他表示,即便邱議瑩背後有蔡英文、陳水扁、蘇貞昌等重量級人物，但實際負責操作的操盤人是新潮流系統，因此他仍看好賴瑞隆出線。

國民黨立委柯志恩。（資料照／中天新聞）

對於國民黨參選人柯志恩的選戰策略，謝寒冰認為她最希望邱議瑩出線，兩人對決可將民調熱度拉高。他指出賴瑞隆相對沒有特別突出的表現，不容易找到攻擊點，但拜選舉之賜，賴瑞隆近幾個月也出現不少可供攻擊的議題。謝寒冰建議柯志恩穩健走自己的路線，讓民進黨內部自行內耗即可。

