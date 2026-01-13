綠營高市長初選今揭曉！陳其邁讚「君子之爭」喊恭喜

民進黨高雄市長初選民調於昨（12）日晚間正式完成，高雄市長陳其邁今早恭喜四位候選人共同完成民主初選。（圖／翻攝自陳其邁 臉書）





民進黨高雄市長初選民調於昨（12）日晚間正式完成，預計今（13）日上午揭曉最終結果。本次初選由立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺四人角逐，備受各界關注。高雄市長陳其邁今早主持市政會議前接受訪問表示，恭喜四位候選人共同完成民主初選。

陳其邁透露，初選結果預計在今日上午11時許就會出爐，並表示，「每個候選人都一樣，也讓他們冷靜一下，讓大家稍微平靜一下，靜待初選結果。」

陳其邁讚初選君子之爭

當被問及「昨天晚上有因此睡不太著嗎?」，陳其邁則回覆「不會啦，還好」，並指出相較於其他縣市，高雄此次的初選氣氛顯得相對和緩，候選人都展現君子之爭，他表示，「先恭喜4位共同完成民進黨的民主初選，相信市民經過初選之後，都可以更了解候選人的想法。」

對此4位候選人均透過臉書發文，邱議瑩感性表示有信心讓高雄更好，盼與支持者靜候佳音；許智傑則強調今天將是高雄新的篇章，會持續為家鄉努力；林岱樺謝謝鄉親願意在家守候電話，並期待迎接勝利；賴瑞隆則展現高度氣度，強調台灣人的傳統就是「競爭結束就團結對外」，承諾無論輸贏都會第一時間致電獲勝者或隊友。

