綠營高市長初選今晚民調 柯志恩「攔胡」拍片教戰「唯一支持她」

民進黨2026年高雄市長提名初選民調今（12）日晚間正式啟動，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4強展開最後衝刺，今天號召支持者顧電話，呼籲晚間6點到10點半務必守在電話旁接聽民調電話。國民黨高雄市長參選人柯志恩卻出奇招「攔胡」，她特別錄製影片，教戰民眾如何回答民調電話，並高喊「唯一支持柯志恩」。

柯志恩表示，民進黨高雄市長初選進入尾聲，人人自稱第1，「甘有影」？她反諷，之前多份民調，不管怎麼做，「反正柯志恩就是墊底啦」。

柯志恩今特別釋出與小編拍攝的教學影片，她笑說，「大家接過民調電話嗎？知道問什麼。如何回答？看完影片就明白了」，呼籲若4位民進黨參選人都不是民眾的選項，就要高喊「唯一支持柯志恩」。

