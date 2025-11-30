綠營高市長初選戰火升溫 4參選人拚氣勢.拚人氣

高雄市 / 綜合報導

民進黨的 高雄市長 初選打得火熱， 四位立委 誰能出線 競選 2026高雄市長大位備受關注。邱議瑩的第一場大型造勢活動，就直搗人口最多的鳳山區，包括前行政院長蘇貞昌，以及前總統陳水扁，都來加持拚氣勢；許智傑的路竹場見面會，有前高雄市議員陳致中表態站台；而林岱樺則以「女力」為主打造勢，喊出「長女持家」號召女性支持；至於賴瑞隆則是一天勤掃三個菜市場，和婆婆媽媽搏感情。

首場造勢活動，邱議瑩捨棄本命區大旗美，直搗高雄人口最多的鳳山區，請來前行政院長蘇貞昌，站台相挺。前行政院長蘇貞昌說：「要來爭取漂亮高雄市，下一屆的市長，接續陳其邁，這樣好不好。」力挺的大咖，還有前總統陳水扁，親錄影片來助陣。

前總統陳水扁說：「大家也覺得說，妳(邱議瑩)最像陳其邁，妳和其邁的個性，都很謹慎，很溫暖。」盛大規模，拚人氣拚聲勢，而在另一頭，前高雄市議員陳致中說：「要來幫智傑委員，來支持他，讓他來當我們的高雄市長，好不好，(好)。」與爸爸陳水扁不同調，前高雄市議員陳致中，選擇現身許智傑，於路竹天后宮舉辦的市民見面會表態力挺。

前高雄市議員陳致中VS.支持者說：「許智傑，(凍蒜)，智傑，智傑，智傑，(凍蒜，凍蒜，凍蒜)。」兩人手拉手，高喊「凍蒜」拚氣勢，同場站台的包括立委邱志偉，以實際行動展現支持態度，至於林岱樺這邊，一進場就先大秀舞力，展現親和力十足的一面。

立委(民)林岱樺VS.支持者說：「最大咖的高雄市民要支持誰，(林岱樺)。」以「長女持家」為口號，林岱樺首次搶進高雄市區的，大型女力造勢場，邀請女性支持者到場，展現溫柔團結力量。

立委(民)賴瑞隆VS.民眾說：「謝謝，謝謝，多謝喔，老闆，多謝喔。」另一頭，賴瑞隆，則是展開密集市場掃街，一天跑三個菜市場，與婆婆媽媽握手搏感情，一雙接著一雙，用最直接的方式拉近距離。

立委(民)賴瑞隆VS.支持者說：「(3，2，1，好，OK)，謝謝，多謝你喔。」民進黨高雄市長初選戰火升溫，綠營多位參選人，積極爭取支持，誰能接棒大位備受關注。

