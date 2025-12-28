綠營高市長初選拚輸贏 4綠委黃金周日全面出擊

立委賴瑞隆（中）今早到林園早市拜票，民眾送上蘿蔔，祝福當選。（賴瑞隆團隊提供）

立委邱議瑩（中）下午車隊行經小港時，還有熱情民眾送上蔥蒜，高喊「凍蒜」。（邱議瑩團隊提供）

立委林岱樺則將火力集中在政策論述，昨天於鳳山舉辦造勢活動，提出夜間經濟、交通解塞與中經貿核心三大方向。（林岱樺團隊提供）

立委許智傑（中）昨到三民區澄和市場拜票。（許智傑團隊提供）

民進黨高雄市長初選白熱化，把握今年最後一個黃金周日，4名綠委同步加溫催票，賴瑞隆預告明年1月4日鳳山大型造勢、邱議瑩清晨到夜晚連跑行程並在小港車掃獲民眾高喊「凍蒜」、許智傑主打貼近庶民路線並打出「夫人牌」溫情拜票、林岱樺則聚焦鳳山提出夜間經濟與交通解塞政見。4人各自搶占選民目光，力拚在初選中出線。

賴瑞隆今早從林園早市展開掃街行程，下午轉往三民區進行車隊掃街，傍晚再赴鼓山內惟黃昏市場與民眾互動，行程橫跨多個行政區。他同時預告，將於1月4日在捷運鳳山西站旁舉辦「真誠無畏之夜」造勢活動，盼集結支持者聲勢。賴瑞隆強調，自己出身菜市場，長期蹲點基層，期望以穩健、務實路線爭取市民認同。

邱議瑩則走鐵人行程，清晨5點多即起身參與路跑活動，8點多隨即投入市場掃街，下午安排多場車隊拜票，行程一路排到晚上。她表示，接下來仍會持續深入市場、廟宇，爭取更多民眾支持。下午車隊行經小港時，還有熱情民眾送上蔥蒜，高喊「凍蒜」。

許智傑近日密集走訪菜市場、夜市與漁港，強調不同地區有不同樣貌，必須用不同方式與民眾溝通。他直言，選戰策略沒有「步數」，就是反覆出現在民眾生活場域。日前他也在臉書與太太合體拍攝拜票影片，他說，影片中太太首次談到對他的感受，讓他相當感動，也希望傳達不忘初衷、正向溫暖的城市治理想像。

林岱樺則將火力集中在政策論述，昨天於鳳山舉辦造勢活動，提出夜間經濟、交通解塞與中經貿核心三大方向。她指出，鳳山與高雄要把人潮轉化為就業與收入，透過商圈24小時經濟、交通瓶頸改善與場站開發，讓市民在日常生活中「看得到、用得到」改變，並定位鳳山為高雄的重要經貿核心。

