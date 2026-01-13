綠營高市長初選揭曉 林岱樺感言：承諾不脫黨全力輔選

面對初選結果，立委林岱樺（ 左）第一時間發表聲明，承諾絕對不會脫黨參選。（取自林岱樺臉書）

記者綜合報導

民進黨2026年高雄市長提名初選民調於今（13）日正式揭曉，立委賴瑞隆以些微差距勝出。面對初選結果，素有「高雄女兒」之稱的立委林岱樺第一時間發表聲明，展現大度風範，強調「參與初選就要尊重制度」，並公開承諾絕對不會脫黨參選，將傾盡全力支持黨所提名的候選人，以守護民進黨在高雄的執政成果。

​林岱樺在聲明中首先向勝選的賴瑞隆表達祝賀，她坦言，雖然初選過程充滿挑戰，甚至面臨不少流言蜚語，但她始終相信市民的智慧。林岱樺感性表示：「岱樺生於高雄、長於高雄，服務高雄的初心與承諾永遠不會改變。我輸的只是一次初選，但守護高雄的決心不會輸。」

​針對外界關注的整合問題，林岱樺明確表態：「只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項。」她強調，面對2026年的大選挑戰，民進黨沒有內耗的本錢，唯有團結才能應對強敵國民黨的柯志恩。她承諾，將會把初選期間蒐集到的民意回饋，以及針對產業升級、長照政策與青年發展的相關建言，全數提供給獲提名人的團隊參考，並隨時準備好站上第一線，擔任最強助選員。

​最後，林岱樺呼籲支持者將對她的支持轉化為推動高雄進步的力量，「把心放在一起，高雄不能輸」，展現出強烈的團結意志。