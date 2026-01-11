綠營高市長初選明登場 4強超級星期天拚場爭出線

立委賴瑞隆今天展開全天車掃行程，早上由新北市議員戴瑋姍、資深媒體人王瑞德陪掃鳳山。（賴瑞隆服務處提供）

立委許智傑今日上午前往岡山文賢市場、路竹菜市場掃街拜票，由立委邱志偉、議員參選人蔡秉璁及岡山區里長陪同。（許智傑服務處提供）

立委邱議瑩本人今日上午前往前鎮區瑞興市場拜票，民眾送上鳳梨祝賀當選。（邱議瑩服務處提供）

立委林岱樺昨在左營、楠梓進行大車掃前，鄉親親口告訴她「岱樺一步一腳印、骨力做、認真拚」，給予她溫暖與信任。（林岱樺服務處提供）

民進黨高雄市長初選進入倒數階段，12日至17日將進行電話全民調，各陣營把握選前最後一個超級星期天，行程滿檔展開最後衝刺。立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺今（11）日不約而同前進傳統市場拜票、發動車隊掃街，希望在最後關鍵時刻爭取更多曝光，贏得選民支持。

邱議瑩本人今日上午前往前鎮區瑞興市場拜票，還展現橫跨全台的黨內人脈，邀集來自台北、新北、基隆、桃園等縣市的民代化身「分身」，全面走入高雄各大傳統市場掃街。大串聯成員包括立委黃捷、副議長曾俊傑，以及多位高雄市議員與參選人，更集結台北市議員顏若芳、林延鳳，新北市議員李宇翔、黃淑君等全台各地民代，分進合擊深入高雄市場，期待掀起「邱議瑩旋風」。

掃街過程中，邱議瑩逐一緊握採買民眾的雙手，懇託大家自12日晚間起留意電話、接聽民調。現場反應熱烈，不僅有攤販送上象徵「當選」的蒜頭與蒸熟粽子祝福，也有採買婦人主動上前給予熱情擁抱。邱議瑩說，民調前的最後關鍵時刻更要親自走進市場、面對面向市民爭取支持，對於最終結果充滿信心。下午及晚間，邱議瑩團隊持續在三民區、鳳山區進行車隊遊行。

賴瑞隆今天展開全天車掃行程，從上午10時鳳山區、下午3時三民區，到晚間7時前金、新興、苓雅區，馬不停蹄進行車隊掃街。賴瑞隆表示，以他最有市政經驗、穩健理性的特質，就是最能守住高雄的人選，他會把握最後時間，大力加強高雄最大人口的鳳山區車掃，希望爭取更多高雄市民支持。

特別的是，資深媒體人王瑞德第22次從台北南下陪同賴瑞隆車掃。王瑞德受訪時強調，經過長期觀察，認為賴瑞隆是民進黨黨內初選中最穩健、最能帶給高雄未來希望的候選人。鳳山女兒、新北市議員戴瑋姍則透露，已在兩周內第3次回到高雄助選，打電話給所有國小、國中、高中同學，懇請他們顧電話支持賴瑞隆。

許智傑今日上午前往岡山文賢市場、路竹菜市場掃街拜票，由立委邱志偉、議員參選人蔡秉璁及岡山區里長陪同。許智傑主張打造北高雄科技副都心，爭取台積電1奈米進駐，串聯路竹、橋頭、楠梓的高科技S廊帶。隨後將走訪茄萣市場，下午在大岡山地區進行車隊掃街。

林岱樺今日下午2時30分將從鳳山龍成宮出發，展開鳳山大車掃。林岱樺呼籲，市民接到市長民調請堅定說出「唯一支持林岱樺」。她也透露，昨在左營、楠梓進行大車掃，鄉親親口告訴她「岱樺一步一腳印、骨力做、認真拚」，給予她溫暖與信任。

