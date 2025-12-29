綠營高市長初選電視政見會 猜拳決定"輸的先受訪"

南部中心／蘇晟維、陳凱茂 高雄報導

民進黨高雄市長初選民調，這周末要進行電視政見發表會，賴瑞隆、邱議瑩與許智傑三個人，今天同場出席活動，面對媒體詢問政見會的準備，三人還用猜拳來決定，輸的先受訪。

綠營高市長初選電視政見會 3選將猜拳決定"輸的先受訪"

民進黨高雄市長初選政見會周末登場，三選將同場互虧。（圖／民視新聞）

出席高雄鳳山醫院新大樓的剪綵儀式，看著鏡頭開心微笑打招呼，民進黨有意參選高雄市長初選的幾位立委，29日同台相見，活動前彼此互相寒暄，一團和氣，就看到邱議瑩的右手包了起來，立刻引起大家注意，邱議瑩說，「被熱情的民眾很用力地握，之後就有一點發炎的狀況。」，賴瑞隆跟許智傑不忘關心狀況，而許智傑今天西裝打扮特別設計過，也成了另外兩位委員的討論焦點，什麼都能聊。

但被問到周末要舉辦的電視政見會準備什麼絕招，那可就是最高機密，剪刀石頭布，來，賴瑞隆，你猜輸了，你來說，沒想到賴瑞隆笑稱「沒有絕招」，許智傑慢半拍，才反應過來問「原來是輸的先講喔？」，但許智傑接者說，「不會啦其實我們算是很好的，其實不管誰出線我們都會很團結，所以我們高雄算大家風度都很好，我們都互相鼓勵。」，賴瑞隆也附和，「平常大家都在關心高雄的市政，我們都做立委這麼久了，其實都很瞭解高雄。」不忘強調大家都是好戰友，一定會互相全力支持，但私下三個委員也都說，會拿出最完整的準備，讓民眾看到自己最好的一面。

許智傑認為，「我想每個人都會去準備，他自己的政見以及自己的特色，然後把最好的一面，呈現給我們的選民。」，賴瑞隆則說，「就是保持平常心，把過去為高雄做的事情，跟未來想要做的事說明清楚，那我想這就是最好的準備。」，邱議瑩表示，「台南的那場辯論會，我也很認真地全程把它看完，希望能夠吸收一些經驗，那也在我們的文稿裡面做一些調整。」雖然選將三缺一，少了林岱樺，但大家展現彼此好交情的一面，先禮後兵，周末政見會上掀牌見真章。

