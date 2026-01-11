綠營高市長初選「接棒說」網內互打 柯志恩酸回1句

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今（11）日直批，民主政治沒有所謂的接班人，一個偉大的城市不需要「傳人」，她還打趣說，接到民進黨電話要喊「唯一支持柯志恩」。（柯志恩服務處提供）

民進黨高雄市長初選明天將啟動電話民調，立委邱議瑩連日來操作「接棒」市長陳其邁話題，上演網內互打，勁敵林岱樺酸「不是遊戲」，許智傑強調「我也能『傳陳』」。對此，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今（11）日直批，民主政治沒有所謂的接班人，一個偉大的城市不需要「傳人」；她還打趣說，市民若接到民進黨民調電話要高喊「唯一支持柯志恩」。

邱議瑩陣營自去年底釋出陳其邁「獻聲」力挺影片，陳其邁提到「恨不得現在就把棒子交給她」，引發是否「指定接班」爭議。該段話原出自去年6月麗星郵輪首航典禮，當時陳其邁一句玩笑話，被市府緊急澄清未指涉特定人選。

昨天陳其邁出席高雄富邦馬拉松，與邱議瑩在活動中有一段「交棒」橋段，邱高喊「接棒拚！高雄贏！」，被外界解讀為再度操作「接班」意象。勁敵許智傑笑說，「也有很多市民希望我可以『傳陳』」；林岱樺則酸「接棒不是遊戲，更不是表演」。

對此，柯志恩認為，民主政治沒有所謂的「接班人」，也許邱議瑩想藉由遊戲競賽跑步接力，傳遞她是陳其邁的屬意者，但這對其他3位是不公平的。再者，4人除了林岱樺，3人都在蹭現任及前任市長，除以接班人自居，或強調同學關係，還有說是花媽的延續者。

柯志恩表示，不管「攀關係」、或「子弟兵」都不能帶給市民對於高雄未來轉型和更好的願景。一個偉大的城市不需要「傳人」，而是具備新格局、新視野的治理能力、才能真正創造「高雄的傳奇」，不過這也彰顯柯志恩的優勢條件，以及和民進黨候選人截然不同的選擇。

柯志恩提到，高雄人對民進黨有感情可以理解，但民進黨長期執政已經「質變」，任何1位綠委出線，都有嚴重的包袱與局限，因此她呼籲不要再讓派系利益凌駕一切，她會努力讓高雄人甚至所有國人知道理性選擇「這柯」就是不一樣。

至於明天綠營高市長初選民調啟動，柯志恩說，「只能說祝福這4位我立法院的好同事，希望他們能夠爭取到最後出線的機會」，不過她還是要提醒所有高雄市民，如果接到民進黨民調電話，要喊「唯一支持柯志恩」，對於未來她則會按照自己的腳步來應對選舉，並盡最大的努力。

