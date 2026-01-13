綠營高市長初選0.6％定勝負 江啟臣：令人難忘的數字

立法院副院長江啟臣。（POP大國民提供）

民進黨今13日公布高雄市長初選民調結果，最終由立委賴瑞隆出線，不過他與第二名的立委邱議瑩民調僅差0.6％，實力幾乎相當。2018年台中市長國民黨內民調，盧秀燕與江啟臣也僅差0.6％，江啟臣至今都說「那是一個令人難忘的數字」。

立法院副院長江啟臣在《POP大國民》專訪中提到2018年台中市長選舉，他與盧秀燕用民調協調人選，兩人一樣僅差距0.6％，江啟臣還特別強調是「0.616％」，記到小數點第三位，江啟臣說，「那是一個令人難忘的數字，確實很巧。」

國民黨16日將協調有意參選台中市長的江啟臣與楊瓊瓔，對此，江啟臣表示，協調時間是被黨中央告知的，這次會否有民調供參考等狀況，他還不太清楚，還要看協調的情況以及黨中央如何決定。

不過，江啟臣提到，基層確實有聲音希望盡快定於一尊，因為民進黨已經徵召何欣純參選台中市長，對手已經起跑，國民黨還在起跑線上還沒動，要參選議員跟里長的都想知道如何準備選戰，都希望盡快啟動選戰。

主持人問到當年江啟臣只輸0.6％仍願意成全盧秀燕，並擔任盧秀燕競選總部主委讓盧秀燕當選市長，是否擔心競爭激烈造成分裂？江啟臣表示，對於會分裂黨團結的都該避免，內部可以競爭，但要透過機制，競爭後還要能團結，希望黨內競爭者都能有這樣的想法跟思考，黨員與支持者都不樂見破壞黨內團結的舉動。

至於近期他與楊瓊瓔同台宮廟的行程被外界議論，江啟臣表示，對手陣營常常會見縫插針，很多事情明明沒什麼，講的好像有什麼，很多場合平常就是這樣，其實沒改變什麼，但平常沒事，現在就有事。

