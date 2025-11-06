綠營高雄初選拚政見 賴瑞隆拋「幸福首都工程」5大計劃
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／高雄報導
2026高雄市長民進黨內初選逐漸升溫，市長參選人、立委賴瑞隆今（6）日正式公布「希望高雄：幸福首都工程」5大計劃，以「敢生、樂養、好托、安老」為核心政見，展現全方位的遠見社福藍圖；賴瑞隆強調，除了硬體建設、產業經濟升級外，他更將以「幸福城市」為目標，誓言將高雄打造成一座從新生命到長者都能獲得溫柔支持、安居樂業的幸福城市。
賴瑞隆表示，從前高雄市長謝長廷奠基「海洋首都」基礎建設、至前市長陳菊推動高流、總圖、駁二、衛武營、首創演唱會及展演經濟等，打響「南方首都」招牌；再到現任市長陳其邁當年以「經濟首都」為戰略核心，使高雄躍升智慧產業的國際城市，港都正站在邁向嶄新黃金10年的新起點。
賴瑞隆說明，如今高雄面對少子化與超高齡社會雙重挑戰，城市競爭力不只在產業，更在「人」。未來，因應國際企業進駐可能帶來的新興人口趨勢，須超前部署做好準備，他除了將延續硬體及產業發展，更要讓高雄成為一個從出生、成長到老年，都能安心生活的「幸福首都」。
賴瑞隆表示，「希望高雄：幸福首都工程」的第1項計劃為「高雄好友善」，將以成立「高雄育兒基金」為主軸，不僅要建立永續的育兒支持系統，還要透過該基金創造完整可信賴的友善環境，例如規劃廣設特色化兒童公園、小型兒童圖書館、整合型親子館，提供課後共學、遊戲化探索教育的場域，鼓勵孩子快樂適性成長；使育兒成為親子共好的旅程。
再來，第2項計劃是「高雄好孕來」，規劃「生育津貼加倍幸福」，津貼從每胎3萬元加碼至5萬元，並搭配中央補助10萬元，同步依據自身需求搭配贈送「高雄寶貝禮包」，作為支持新手爸媽的第一小步。同時，也將擴大推動孕婦醫療諮詢及心理支持方案、爸爸育兒衛教、企業友善生育認證、重回職場支持計劃；讓高雄成為快樂迎接新生命的城市。
賴瑞隆進一步指出，第3項「高雄好養育」計劃，提出「育兒津貼再升級」，配合物價趨勢將津貼從現行每月5000元至7000元提升至每月7000元至1萬元，鼓勵多子女家庭。另外，也規劃增加公托據點並改善從業人員待遇，讓家長可就近在經認證的環境安心送托。
賴瑞隆說明，因應高雄目前的老年人口超過55.8萬人占全市人口20%，將以讓每位長者都能「老得有依靠、活得有尊嚴、動得有快樂」為目標；推出第4項「高雄好關懷」，讓市民敬老卡從每年1200點提升至15000點，並且擴大運用範圍。
最後一項「高雄好樂齡」，則將全面盤點建立友善步道、廣設長者友善公園、銀髮健身俱樂部；並透過熟齡志工計畫、擴大終生學習能量等，讓長輩在地安老。使高雄成為亞洲樂齡指標城市。
賴瑞隆感性的說，他心目中的高雄將是一座孩子在這裡出生，父母能安心養育；青年能放心成家立業；長者能健康快樂安老；世代共好的家園。最後，他也喊話：「我將與市民齊心努力，用遠見及魄力一起打造台灣最友善的幸福首都」。
照片來源：賴瑞隆辦公室提供
中午來開匯／林岱樺岡山動員3萬人還不是大本營 游盈隆：其他候選人跟她比少了「悲情」
