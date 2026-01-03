綠營高雄初選政見會 網評：邱議瑩口條最穩、最有市長相

綠營高雄初選政見會今（3）日登場，四位參選人分別上台發表政見和接受提問。立委邱議瑩於申論階段，不僅說明自己可以團結黨內外力量，也有條例地說明自己的政策主張，展現超強氣場，甚至金句連發。她的好表現，也獲得不少網友好評，認為邱議瑩「氣場最強」、「言之有物」。

邱議瑩先回顧鳳山大造勢，自己獲得正副議長、議會跨黨派議員的力挺，以及蘇貞昌前院長、陳其邁市長競選團隊的支持，以展現自己有能力扮演「母雞」和「高雄隊長」的角色。接著她又化身「政策控」，秀出政策白皮書和手舉牌，展現完整的政策內容，包含「南星新機場」、「AI創世紀任務」以及打造「六環六線」的交通路網政策。透過政策說明，展現自己有能力與國民黨柯志恩對決的氣勢。

對於邱議瑩的表現，許多網友也紛紛給予好評，留言表示「支持邱議瑩，很有高雄市長的樣子」、「邱議瑩台風這麼穩」、「邱議瑩一上台講話氣場就贏一半」、「邱議瑩最有機會贏」、「真的是遊刃有餘誒，語氣充滿自信，這就是胸有成竹，其他人差太遠了」、「邱的回答很有前瞻未來感」、「邱議瑩口條最穩」。

（圖片來源：邱議瑩團隊提供）

