綠營高雄初選正面交鋒 邱議瑩多語開場、政策全開展「最強母雞」氣勢

▲六環六線＋十萬就業，邱議瑩勾勒大高雄30分鐘生活圈。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選政見會今（3）日登場，四位參選人同場交鋒。其中，立法委員邱議瑩以多語開場，先以華語、台語、客語及原民族語向現場問好，展現高度包容與自信氣勢。她自許為「最能團結高雄隊的候選人」，強調自己雖無派系，卻具備跨黨派整合實力，是能在初選後整合綠營、於大選中正面迎戰國民黨柯志恩的人選。

▲高雄綠營初選交鋒，邱議瑩多語開場、政策全開展最強戰力。

邱議瑩回顧去年11月30日鳳山大型造勢活動，指出當天不僅有民進黨議長康裕成到場支持，無黨籍曾俊傑副議長及不分派系、黨派的議員也齊聚聲援，前行政院長蘇貞昌及高雄市長陳其邁相關團隊亦到場站台

她表示，這正說明自己並非「孤鳥」，而是最能凝聚各方力量的「高雄隊隊長」，並直言「民調第一的我，是最強的母雞」，目標帶領高雄隊在2026選戰「贏得大滿貫」。

在政策面，邱議瑩化身「政策控」，強調已舉辦六場政策發表會、率先提出政策白皮書，提出數十項完整政見。她主張興建24小時運作的「南星新機場」，結合高雄港打造「30分鐘海空互轉基地」，促進物流與觀光升級；現有小港機場則透過都市更新，轉型為多功能新創園區。產業政策上，她提出「AI創世紀任務」，延續現有AI基礎建設，目標五年內創造十萬個優質工作機會，讓高雄成為台灣AI科技重鎮。

交通建設方面，邱議瑩規劃「六環六線」路網，加速捷運、輕軌與快速道路建設，縮短城鄉差距，並串聯台南、屏東，打造「大高雄三十分鐘生活圈」，提升整體生活與產業機動性。

在社會照顧政策上，邱議瑩主打「從新生兒到長輩的全齡照顧」。她承諾為每位新生兒設立3萬元「希望帳戶」，委由專業機構投資高雄績優企業或台灣ETF，讓孩子18歲即擁有人生第一桶金；同時擴增24小時臨時托育中心，因應三班制及多元就業型態家庭需求。她也提出「百億挺青年計畫」，協助青年減輕創業與就業初期資金壓力，並規劃將敬老卡加碼至每月1,000點，鼓勵長輩搭乘大眾運輸、參與藝文與運動，未來更可折抵醫療掛號費。

面對外界質疑其「強悍」風格是否適合擔任市長，邱議瑩回應指出，立法院的強勢是為民主與市民權益而戰，行政首長則需展現協調與整合能力。她以賴清德總統、陳其邁市長為例，強調「做什麼，要像什麼」，並分享自己擔任行政院客委會副主委期間，以執行力證明民代同樣能勝任政務官角色。

針對城市韌性與安全議題，邱議瑩表示，高雄歷經氣爆、颱風與水災，已建立成熟防災SOP，未來將進一步強化跨部門整合、平時演練及市民危機意識，並與中央及軍方合作，提升整體防衛能量。

結論時，邱議瑩以自身生命歷程動人喊話，表示曾與病魔交鋒、走過生死關頭，更加堅定把「餘生分分秒秒奉獻給高雄」。她重申，將遵守黨內初選制度，若未勝出必全力支持黨內提名人，並有信心成為最能接棒陳其邁、帶領高雄持續前進的關鍵人選。

她最後強調，「高雄不能退，只能贏」，呼籲市民支持她接棒市政，延續並放大高雄轉型成果，迎向下一個新未來。（圖╱邱議瑩立委辦公室提供）