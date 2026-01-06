綠營高雄初選激烈 陳其邁曝心聲「團結贏大選」

許智傑（左起）、林岱樺、邱議瑩及賴瑞隆參加民進黨高雄市長提名證件發表會。廖瑞祥攝



綠營高雄市長初選4搶1，內戰兢爭激烈，候選人動員掃街、政見發表會拉開支持戰線，派系力量積極布局；對此，高雄市長陳其邁（1/6）表示，初選中應該比的是政策牛肉，但更重要的是初選後的團結，他也坦言「高雄這一局、團結很重要」。

陳其邁表示，民進黨高雄市長初選過程最重要的是保持君子之爭精神，候選人除了要贏得支持，也要贏得對手的敬重，展現民主競爭的風範，不以口水戰或惡性攻防模糊政策議題，初選應聚焦政策牛肉與願景，讓市民看見誰最能代表高雄未來方向。

他進一步強調，初選結束後即將迎來大選，四位候選人不論勝敗都需團結一致，共同為爭取市民支持努力，避免內部分裂削弱整體戰力。這樣的整合對於未來大選結果極為關鍵，也有助於凝聚綠營力量。

陳其邁坦言，「高雄這一局很重要」，不僅是黨內初選，更是與藍營競爭的重要戰役，因此在不同黨派之間必須團結；他期待4位候選人在初選結束後能夠攜手合作，共同拚勝選。

