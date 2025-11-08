綠營高雄大亂鬥！整合火侯還沒到 黨內憂藍白「介選」拉抬林岱樺

林岱樺在岡山造勢，演說時一度激動落淚。翻攝林岱樺臉書



民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人民調呈現「麻花捲」，初選10日登記起跑，儘管外交部長林佳龍聲援林岱樺使支持者跳腳，但林1日岡山造勢催出支持者信心。林岱樺陷官司爭議高喊不公與民眾黨前主席柯文哲處境相似，現任主席黃國昌與藍營人士日前也聲援林岱樺，是否影響後續態勢，值得關注。

2026縣市長選舉，民進黨在台南、高雄、嘉義縣舉辦初選，10日至14日開放登記，林岱樺於1日搶先舉辦造勢為初選暖身，22日於旗山舉辦第二場造勢晚會，邱議瑩預計15日在本命區旗津、美濃辦首場造勢。近日邱議瑩、賴瑞隆頻打政策議題，空陸戰齊發，許智傑以量取勝，舉辦多場中小型見面會，林岱樺發動「地毯式」拜票。

林岱樺先發制人 ，11/1於岡山舉辦首場造勢，盼重現當年高雄市長韓國瑜「三山造勢」的勝選方程式。據地方觀察，儘管有支持者因林岱樺司法案件，態度有些鬆動，但林的死忠支持者向心力很強，呈現「信者恆信」的狀況。

此外，傳出林岱樺合作對象包括曾與彰化議長謝典林、民眾黨前立委蔡壁如交好的人，加上蔡壁如想要推的候選人、網友「柯莉絲汀」到林岱樺的造勢場，可看出林岱樺向外引進不同政治勢力。而林岱樺日前控訴雄檢下封口令，黃國昌及藍營民代聲援，都為選情增添變數。

在林岱樺11/1造勢之前，外交部長林佳龍與綠委王義川等正國會成員接力發文聲援，引起軒然大波。擔心林岱樺出線的聲音放大，地方人士表示，風向反而是很多人勇於表態不希望林岱樺參選，長期支持者擔憂，若林岱樺出線，有司法爭議，「大選有辦法選下去？」

地方人士坦言，基層擔心林岱樺脫黨參選，因為過去有楊秋興的「陰影」在，林岱樺一開始沒有涉及司法案件，的確氣勢很強，她又很堅定自稱第一名，因此才會遭攻擊，不斷在大小場合向支持者訴說自己「有參選資格」。

這名人士說，確實黨內有聲音擔心林岱樺脫黨參選，而廉政會一直沒有做出結論同時引來陰謀論，他認為，讓初選順順的走，用結果讓林岱樺「沒話說」，或許不失為最好的方法。

面對藍營定於一尊，參選人柯志恩時常率領小雞同台，氣勢如虹，民進黨4人還在打游擊戰，基層焦慮倍增。地方人士說，初選後如何整合恐是大問題，有些人比較關心是，「支持某某某，大選能夠贏柯志恩嗎？」

基層也憂心，若林岱樺初選過關，正式登記成為代表民進黨候選人，卻有很大的風險是，投票前審判結果出如，若涉及選罷法無法擔任候選人。第二，林岱樺與柯文哲、高虹安問題部分相同，當民進黨大打柯文哲、高虹安，結果去提名涉及類似一樣的問題的人，立場與原則就沒了，「民進黨也不用選了」。

地方人士坦言，林佳龍弄巧成拙，搞到全台灣都表態，地方因而認真討論林岱樺參選問題，當年一番「放生非棄養」爭議言論又再度被翻出炎上，在網路上確實發酵，但地方傳統支持者，基本上不會受到太多影響。但林岱樺仍存在基本實力，會否威脅到其他候選人，因此加速整合，該人士指出，目前「火候還沒到」，無法去說誰要整合誰。

目前坊間民調幾乎都是賴瑞隆暫居第一，但各方內部民調都認為四人差距並不大，每人有各有優劣，地方普遍認為賴、邱出線機率最大。

林岱樺基層實力堅強，但為「孤鳥」，跟黨內其他人無往來也不合作，賴瑞隆背後有派系新潮流，四平八穩，沒有嚴重失分的爭議，但地方評價他人和較弱勢，也傳出參選市長未向現任市長陳其邁打招呼，而邱議瑩與許智傑比較會與其他人互動，許智傑屬於新潮流，但與新系關係「不遠不近」，但人緣最好、朋友最多，邱議瑩又因泛菊系系統與新系有些互動，也獲得湧言會、市長陳其邁支持，但「恰北北」形象屢遭對手攻擊。

地方人士分析，賴瑞隆雖然民調暫時領先，但過去跨區搶服務案、會勘，地方爭取建設搶功等，一直被黨內同志詬病，不只黨籍立委不滿，地方議員也不買單。

據指出，雖然地方都知道新系傾向力挺賴瑞隆，但許智傑並無要被整合的跡象，7日記者會也邀集邱志偉、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華、林俊憲、郭國文共同出席記者會齊推「南高屏大生活圈」，頗有營造整合新潮流的意向，但新系人士說，不論是許智傑，還是一向與菊系友好的邱議瑩，都是新系或新系之友，各自努力，最後由黨的初選機制來定勝負。

