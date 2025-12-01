綠營高雄女力爭初選！ 林岱樺.邱議瑩立院同框零互動
高雄市 / 綜合報導
備戰2026地方首長選戰，民進黨4名立委磨刀霍霍要拚黨內初選出線。昨(30)日兩位女將林岱樺跟邱議瑩分別在高雄鼓山、鳳山造勢，隔一天兩人就在立院同框零互動，舉動耐人尋味。
手舞足蹈笑得燦爛，民進黨立委林岱樺昨日在鼓山舉行女力造勢，講到這話題還是很有感觸，立委(民)林岱樺說：「週刊發布的那一刻，我的人生瞬間被扒光。」但這回不知道是不是因為辦在室內，有不少空位，但看看11月初的岡山大造勢，聲稱湧入3萬人，對比之下月底這場明顯人較少，不過林岱樺很有信心，表示能坐8成滿已經很感動。
造勢活動主持人說：「高雄贏，邱議瑩。」同樣是民進黨高雄女力，立委邱議瑩同一天在鳳山造勢，前一天才在高雄隔空較勁，隔一天到了立院就同框，兩人質詢還是前後棒，不僅零互動還有點微妙，立委(國)楊瓊瓔說：「陳亭妃會委員請發言。」
林岱樺對陳亭妃微笑示意，看看她整個面向前方，但邱議瑩其實就在她旁邊幾個位子，完全沒給彼此「面對面」的機會，畢竟2026高雄市長選戰，綠營初選時間接近，黨內競爭白熱化，似乎也在比誰能找來更大咖相挺，前行政院長蘇貞昌說：「要來爭取漂亮高雄市，下一屆的市長，接續陳其邁，這樣好不好。」
但除了邱議瑩打出衝衝衝，前行政院長蘇貞昌說：「有賴瑞隆帶進黃色小鴨。」賴瑞隆馬上發布蘇貞昌推薦影片，隔空較勁意味濃厚，但挺邱議瑩的還不只蘇貞昌，前總統陳水扁說自己的第六感很準，認為邱議瑩最能延續現任市長陳其邁的施政。
立委(民)林岱樺說：「現在的一個狀況，他其實都一直是憂國憂民，他對高雄的發展更是念茲在茲。」立委(民)許智傑說：「尊重阿扁總統的第六感，陳水扁總統也稱讚我重情重義。」面對國民黨高雄市長候選人，已經定於一尊就是立委柯志恩，民進黨4人磨刀霍霍，比造勢熱鬧，更比誰能藉由黨內大佬獲得更多聲量。
