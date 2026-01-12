綠營高雄市長初選今晚電話民調 4選將忙催票

高雄市 / 綜合報導

民進黨初選黃金週，由高雄市今晚（12）日打頭陣，在晚間6點到10點半，由3家民調公司同步進行室內電話調查，如果民調順利達到樣本數，明（13）日中午以前初選結果就會出爐，因此在最後階段，各候選人出動電話部隊、海量簡訊發送、以及發布名人加持等短影音，火力全開全力催票。

邱議瑩服務團隊說：「阿姨您好，這邊是邱議瑩委員辦公室，我們是邱議瑩委員辦公室，今天晚上6點10點半，今天晚上要幫我們顧電話喔，今天晚上6點，今天晚上。」

廣告 廣告

邱議瑩服務團隊，化身電話部隊，國、台語雙聲道，展開電話催票，同一時間，許智傑服務團隊說：「唯一支持許智傑喔，你再幫我打個十個朋友來。」許智傑競辦，也是出動電話大軍，把握最後衝刺，能撥給多少人就打多少通，陸戰拚火力，空戰也不互相讓。

台南市長黃偉哲說：「我是台南市長黃偉哲，唯一支持賴瑞隆。」從縣市首長、中央立委，再到地方議員，賴瑞隆打出名人牌，展現好人緣，邀約大咖來背書鬥相挺，立委(民)林岱樺說：「為了高雄，岱樺要更強。」喊出自己唯一靠山，就是高雄市民的林岱樺，回防政治起步的鳳山區。

短影音自配旁白，重申對這塊土地的承諾，民進黨高雄四選將，從競選影片、電話部隊，再到海量快速發送且觸及率高的簡訊以及LINE對話，最後階段快馬加鞭加緊催票。

初選民調黃金週，由高雄市率先在12日打頭陣，依照黨中央遊戲規則，晚間6點到10點30分，由3家民調公司同步進行室內電話調查，如果民調順利完成樣本數，13日上午，將邀請參選人開封數據，正式揭曉初選結果。

立委(民)林岱樺說：「唯一支持林岱樺。」立委(民)許智傑說：「唯一支持許智傑。」立委(民)邱議瑩說：「唯一支持邱議瑩。」立委(民)賴瑞隆說：「請唯一支持賴瑞隆。」誰能在決戰中勝出，答案很快就能揭曉。

原始連結







更多華視新聞報導

綠高雄初選倒數！ 賴瑞隆.邱議瑩.許智傑.林岱樺最後衝刺

初選民調將登場！ 邱議瑩分進合擊掃市場 許智傑固守原縣區

邱議瑩邀大咖助陣 賴瑞隆主推安養 許智傑力拚外交

