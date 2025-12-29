綠營高雄市長初選倒數！ 11選區同步站路口力挺賴瑞隆

立委賴瑞隆強調，11區同步串連展現跨區團隊合作，也象徵他推動城市治理的決心。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

民進黨高雄市長初選進入倒計時，立委賴瑞隆今（29）日清晨在鳳山區五甲二路與自強二路口，向市民問早致意。同一時間，全市11個選舉區也有多位議員在各區重要路口串連，同步喊出「支持賴瑞隆、延續高雄光榮」口號。

賴瑞隆表示，他持續秉持著從政初心，深入民眾日常、站在市民身邊。站路口不只是向大家誠心問早，更是用最直接的方式聆聽心聲、掌握第一線需求。賴瑞隆說明，市政從市民每一天的生活感受出發，無論是通勤交通、公共服務到城市建設，都要以一步一腳印的精神穩健推進，讓高雄持續進步、讓市民更幸福。

賴瑞隆指出，此次11區同步串連，是跨區團隊合作的展現，也象徵他推動城市治理的決心，串聯各區發展、縮短城鄉差距，讓大高雄每一個生活圈都能共享建設成果及城市榮耀。他強調，高雄要更好，要讓市區、海線、山線與周邊各區共好共榮；讓生活在不同區域的每一位市民都能幸福宜居，是他從政最大的目標。

賴瑞隆向市民喊話，他深知「團結才能成就高雄，共好才能延續光榮」，誓言以「全民的市長」為目標，不分區域、無分黨派、無論世代，不只將做市民的「後盾」，更將與大家「並肩」，讓城市穩健前行、擴大歷任市長執政成果，讓高雄超越高雄，成為新世代的指標城市。

最後，賴瑞隆強調，感謝各區夥伴一早與他站在一起，讓高雄更好的最後一哩路需要每一分力量與他並肩前行；他也邀請市民朋友一起加入「高雄隊」，與他攜手讓高雄邁向更進步、更美好的未來。

