綠營高雄市長初選內戰！《新頭殼》民調：賴瑞隆黨內互比領先 許智傑稱已「黃金交叉」

媒體《新頭殼》今(12/30)公布民進黨2026高雄市長初選最新民調，表態參選的4人若對決國民黨立委柯志恩，全數勝出，依照差距排名依序為賴瑞隆49.5%、邱議瑩48.3%、許智傑47.1%、林岱樺43.2%，針對民調結果，在所屬派系相近的菊系賴瑞隆、新系許智傑稍早也對此回應。

民進黨立委賴瑞隆、許智傑，資料照

賴瑞隆表示，民調數字都會納入參考，自己會持續用10年市府、10年國會的經歷，爭取高雄市民支持，也會持續站路口、掃市場、車隊掃街、勤走地方，爭取更多市民認同，延續高雄光榮，讓高雄持續進步發展，在最後14天，會全力以赴，繼續爭取市民支持。

許智傑則說，所有民調都會納入參考，根據最新民調，現在已經進入黃金交叉，三人並列第一，自己的爆發力最強，後來居上，上升速度最快，有信心贏得最後勝利。

民進黨高雄市長初選4組候選人最新民調，《新頭殼》提供

民進黨高雄立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺表態爭取2026高雄市長提名，並將於明年1/12至1/17進行民調初選，黨內主辦的初選電視政見發表會則在本周六登場。

《新頭殼》上午公布12/25至12/26委託山水民調公司所作民進黨高雄市長初選最新民調，4人在大選時對決國民黨立委柯志恩的民調如下：

賴瑞隆49.5%柯志恩29.7%

邱議瑩48.3%柯志恩29.9%

許智傑47.1%柯志恩29.3%

林岱樺43.2%柯志恩29.2%

黨內互比民調結果如下：

賴瑞隆25.9%

林岱樺20.3%

邱議瑩18.6%

許智傑12.5%

該民調由《新頭殼》委託山水民意研究股份有限公司調查，訪問地區是高雄市，訪問對象是設籍訪問地區20歲以上的成年人，抽樣方法：以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，採分層隨機抽樣方式，訪問日期是12/25至12/26，有效樣本1079人，抽樣誤差在95%的信水準下，約正負2.98個百分點，加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

