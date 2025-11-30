綠營高雄市長初選升溫！許智傑路竹市民見面會 陳致中、邱志偉現身相挺

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委許智傑今（30）日上午舉辦「許智傑市民見面會」-路竹場。（圖／翻攝畫面）

民進黨高雄市長初選升溫，民進黨立委許智傑今（30）日上午舉辦「許智傑市民見面會」-路竹場，林岱樺下午舉行「大改革、護國市長 女力造勢」，而邱議瑩下午也將在鳳山舉辦「大團結高雄贏！」造勢大會，持續拚場、拚人氣。其中，許智傑上午的路竹場見面會，包括立委邱志偉及前高雄市議員陳致中均出席相挺。

邱志偉致詞時指出，他之所以沒有參選高雄市長，是因為尊重倫理，尊重許智傑，因為許比他資深。邱志偉強調，許智傑擁有台大機構的背景，高雄要繼續進步，要有經濟及產業基礎，許智傑有能力，有學歷及經歷，可能帶領高雄繼續發展進步，他對許智傑有信心，他呼籲民眾接到民調電話，唯一支持許智傑。

廣告 廣告

民進黨前高雄市議員陳致中。（圖／翻攝畫面）

陳致中致詞時表示，他的服務處和許智傑服務處只隔一條路，長久以來，市民的請託案，若涉及中央的部分，他都臉皮厚地拜託許智傑。他盛讚許智傑的團隊服務是一流，很感謝許智傑的照顧。

陳致中並表示，長期以來，南部居民出國很困難，要跑到桃園機場，遇到比較早的班機，要很早出發或前一夜到高雄過夜，很不方便，許智傑為高雄爭取到33條航線，很重要。還有，許智傑推動24小時的國際機場，小港機場現在有宵禁，讓外國的貨機半夜無法進來，如今台積電設在高雄，貨要出去，他支持許智傑推動24小時運作國際機場的政見，對產業有很大幫助。

陳致中強調，高雄不是單打獨鬥，許智傑要推動，南高屏大治理平台，從南科到路竹到小港都連起來，縱效很大，令大家很期待。他說，許智傑是小金鋼航空立委，看到民眾的需求，擔任好市長，大家很期待，另外，凱達格蘭基金會，是他父親陳水扁擔任總統任內設立，許智傑長期做董事，出錢出力，個人表示感謝。

更多三立新聞網報導

高雄同志大遊行登場 角逐市長4綠委齊聚踩街支持

高雄市長民調／民進黨初選4人輾壓柯志恩！左楠鐵票區柯也慘輸

陳水扁表態？第6感點名她「2026最強母雞」：最像陳其邁

民進黨三縣市初選政見發表會形式出爐 台南、高雄有「提問」

