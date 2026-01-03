綠營高雄市長初選四強相爭！賴瑞隆：不只準備好、更早已參與市政

即時中心／徐子為、魏熙芸報導



民進黨近期積極布局2026大選，綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑均有意競選高雄市長，黨內初選進入最終決戰時刻，提名電視政見發表會由《民視》負責轉播。其中，賴瑞隆開場申論表示，他不只是準備好市政、他早已參與其中，更唯一一位提出亞灣3.0「大亞灣計畫」的候選人，盼與市民並肩，讓高雄成為一座勇敢逐夢、穩健前行的城市。





賴瑞隆表示，他人生第一份政治工作，就是擔任蘇貞昌院長的助理，已經接受最嚴苛的檢驗。爾後在勞委會追隨溫暖的陳菊院長，深入勞工事務；進入高雄市政府，歷經建設局、觀光局、新聞局長和海洋局長，累積十年政務官經歷。高雄市政，我不只是準備好，早已參與其中，也有政績讓市民檢驗。



賴瑞隆引用謝長廷市長「痛苦會過去，美麗會留下。」，陳菊市長的「高雄不是天生麗質，是靠後天打拚。」，陳其邁市長的「高雄是他一生懸命的地方。」話語，指出三位市長分別改變高雄形象、翻轉高雄命運、打造高雄光榮。



賴瑞隆強調，三位市長讓人特別感念的是不只是專注於市政，更為高雄未來20年鋪路，他們的遠見和承擔，為高雄奠定長遠的發展和格局。賴瑞隆說明，陳其邁市長當年推倒圍牆、打開港灣，他是第一個往水裡丟東西的人，開創第一個巨型IP黃色小鴨在台灣的港灣，這就是現在的亞灣模式。陳菊院長2009年舉辦史上最成功的世界運動會，後續由我賴瑞隆，邀請五月天開啟台灣第一場五萬人演唱會，洗刷蚊子館的疑慮，這是後來的演唱會經濟。



賴瑞隆感性訴說，他很榮幸有機會在40歲的時候實現承擔與遠見。賴瑞隆也說，當時未必人人看好，但高雄人選擇用實力說服質疑。



「這些經驗也證明，高雄不再只是工業之城、製造之都，這就是他的遠見、承擔」。賴瑞隆說，有了這些基礎，他擔任十年高雄立委，更連續19個會期獲公督盟優秀立委肯定，為高雄爭取超過6千億經費。



賴瑞隆表示，自己已提出12場政見願景，涵蓋產業、交通、文化、敬老、育兒、農漁與區域均衡。並成為唯一一位提出亞灣3.0「大亞灣計畫」的候選人：以58公頃205兵工廠用地導入TOD，規劃大巨蛋、15公頃亞灣森林公園，結合企業總部、智慧商辦，整合高鐵延伸進入高雄火車站，串連捷運及輕軌路網，透過便捷的交通，打造大高雄的均衡發展。



社福政策上，賴瑞隆亦主張成立育兒基金，生育津貼加碼至5萬元並贈送孕哺枕；同時將敬老卡提升至15000點並擴大使用範圍，支持長輩終身學習、在地安老。



此外，賴瑞隆提出「三個第一」：第一，率先提出攸關高雄長遠發展的大亞灣計畫；第二，率先主張制定差別電價，讓承擔外部成本的城市獲得公平對待；第三，率先揭露柯志恩主張的財劃法惡修版本將使高雄損失約200億元，由此呼籲必須守住高雄。



賴瑞隆說，在座3位候選人都是黨內非常優秀的人才，我們之間是隊友，真正的對手，是惡修財劃法的柯志恩。柯志恩提出的「台北首都加三趴」版本，自己立即批判，並要求對高雄、中南部不利的分配立刻修正。



賴瑞隆最後感性表示，高雄正處於關鍵時刻，承接陳其邁市長後任的責任重大。他以自身「菜市場的小胖子、鉛球選手」的成長經驗自許，強調不畏挑戰、持續前進的精神，正是面對城市治理最需要的態度。他重申，自己不只是「準備好」，更早已參與高雄光榮的執政經驗，盼與市民並肩讓高雄成為一座勇敢逐夢、穩健前行的城市。

