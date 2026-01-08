綠營高雄市長初選封關內參民調曝光 「他」奪雙冠領先

民進黨高雄市長初選封關民調，立委賴瑞隆在政黨對比、黨內互比均獲得第一排名。 圖：賴瑞隆辦公室提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選即將進入民調封關期，一份由山水民調執行的綠營內部最新內參民調結果顯示，立委賴瑞隆在「政黨對比」及「黨內互比」兩大指標上皆名列第一，成為封關前關鍵選情指標。知情人士指出，這份民調結果反映賴瑞隆近期舉辦的「真誠無畏之夜」活動效應發酵，成功凝聚支持者並提升市政信任度，對其陣營形成正面助力。

在政黨對比題中，若民進黨推出不同立委對決國民黨的柯志恩，結果顯示：賴瑞隆支持度為52.8%、柯志恩28.8%；邱議瑩為52.1%、柯志恩27.7%；許智傑為50.1%、柯志恩28.5%；林岱樺為48.4%、柯志恩25.3%。四位民進黨立委皆領先柯志恩，其中賴瑞隆的領先幅度最為明顯。依民進黨直轄市長初選辦法，綜合排名第一者將有望取得提名。

廣告 廣告

黨內互比方面，詢問「最希望哪位民進黨立委擔任高雄市長」，支持度排序為：賴瑞隆27.2%、林岱樺22.4%、邱議瑩20.8%、許智傑8.4%。賴瑞隆不僅居首，其領先幅度已超過抽樣誤差範圍。在不同政黨傾向的交叉分析中，無論民進黨支持者或無政黨傾向選民，賴瑞隆皆獲得最高支持度，被視為市民最期待的綠營代表。

熟悉選情人士分析，賴瑞隆的「真誠無畏之夜」活動強化其穩健踏實形象，加深選民認知，使其在政黨對比中拉開差距。近期基層討論度明顯提升，對其選情形成推升效應。

依民進黨中央規劃，正式黨內民調將於1月12日至17日期間進行，由抽籤擇定一天作為正式民調日，並交由登記在案的民調機構執行。本次封關前內參民調由成立近30年的山水民調承接，以制度化作業與專業品質聞名，因此結果具高度參考價值，引發討論。

民調相關訊息揭露：本次調查由山水民意研究股份有限公司於2026年1月5日至6日晚間執行，調查範圍涵蓋高雄市20歲以上成人，採分層隨機抽樣住宅電話訪問，共取得1221份有效樣本；在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.8個百分點。數據並依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡加權，使樣本結構更貼近母體；問卷主要針對高雄市長支持度等題項進行交叉分析，成為觀察初選選情的重要依據。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

太子集團首腦陳志遣返中國 黃帝穎質疑：重刑還是掩護共犯？

楊宏基觀點》示範？警告？美軍教科書等級「斬首行動」 台灣恐怕不是旁觀者而是劇中人

賴瑞隆的「真誠無畏之夜」活動強化其穩健踏實形象，加深選民認知。 圖：賴瑞隆辦公室提供