綠營高雄市長初選封關前民調 邱議瑩「對比式」與「互比式」皆領先

民進黨高雄市長初選將在下週舉辦，計有林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩及許智傑4人參與，根據封關前最新民調顯示，邱議瑩在「對比式」與「互比式」民調中皆暫居第一。（鏡報提供）

民進黨將於下週舉行高雄市長初選民調，但根據《鏡報》報導，根據近期綠營內部人士所做的封關前最新民調，內容指出，在綠營有意參選者的林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩及許智傑4人中，邱議瑩無論是對比式或互比式，都取得單獨領先，其中在互比式與國民黨柯志恩的民調中，領先者依序為邱議瑩、許智傑、賴瑞隆，林岱樺居末；而在對比方面，領先者則依序為邱議瑩、林岱樺排第二，領先賴瑞隆及許智傑。

《鏡報》報導指出，邱議瑩在與國民黨柯志恩的互比式名調中，支持度突破5成，而在與黨內其他3人的對比式民調，邱也呈現單獨領先態勢。根據民進黨初選規則所採取的對比式民調，邱議瑩對上柯志恩是51.8%與27.6%，未表態20.7％；許智傑對上柯志恩是49.4％與30.1%，未表態20.4%；賴瑞隆對上柯志恩是49.2％與30.1%，未表態20.8％；林岱樺對上柯志恩是46.7%與23.5%，未表態為29.8%。

另一方面，若是用互比式民調，邱議瑩以20.8％的支持度，領先林岱樺的18.5%、賴瑞隆的18.0%與許智傑的8.3%，未表態則是34.4％。邱議瑩在對比和互比方面都單獨位居第一。

地方人士指出，邱議瑩主打「市長牌」，強調延續陳其邁的高滿意度施政，自鳳山造勢及政見會後，聲勢看漲，此外也與黃捷等高人氣明星合體，所以逐漸拉開與其他參選人的差距；而許智傑初期雖略遜賴瑞隆，但到後期除自身努力，加上賴瑞隆在疑似霸凌案中初步的處置失當，相較賴瑞隆聲勢反而後來居上。另外，林岱樺在助理費案爆發後，聲勢便逐步往下，只能保住基本盤的支持。

該項民調，由雨晴民調公司進行，抽樣方法採分層比例隨機抽樣法。以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本。訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。訪問日期為115年1月5日至6日。訪問時間為晚間6點30分至10點。總有效樣本為1,071份。抽樣誤差在95％的信心水準下，約±3.0 個百分點。以SPSS19.0統計軟體進行資料分析，並依據高雄市民政局 114 年 9 月底人口統計資料，針對行政區、年齡與性別進行統計加權處理。

