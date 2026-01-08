綠營高雄市長初選封關民調曝光 2人緊咬「差距不到1%」

高雄市長選戰逐漸升溫，國民黨已確定由立委柯志恩代表出戰；民進黨方面，則由邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈角逐提名資格。今（8）日一份高雄市長封關對比式內參民調曝光，結果顯示，4名民進黨立委在對比國民黨對手柯志恩時皆占上風，其中賴瑞隆、邱議瑩僅差距0.7個百分點。​

根據《Nownews》引用山水民調數據，在政黨對比題中，若由賴瑞隆代表民進黨出戰對上柯志恩，賴瑞隆支持度為52.8%，柯志恩為28.8%；邱議瑩迎戰柯志恩時，雙方支持度分別為52.1%與27.7%；許智傑出馬則為50.1%比28.5%；林岱樺對上柯志恩，則為48.4%對25.3%。

從上述數據來看，4位民進黨立委在對比情境下皆能領先柯志恩，其中以賴瑞隆的領先幅度最大。依民進黨直轄市長初選規定，若依民調結果排名，支持度最高者將取得提名資格。

賴瑞隆在政黨對比及黨內互比均獲第一。（資料照，柯承惠攝）

從黨內互比題「在民進黨4位人選中，最希望哪一位擔任高雄市長？」的調查結果顯示，賴瑞隆以27.2%居冠，林岱樺以22.4%排名第二，邱議瑩為20.8%，許智傑則為8.4%。進一步分析政黨傾向，無論是民進黨支持者或無政黨傾向者，賴瑞隆的支持度皆最高。

該民調為山水民意研究股份有限公司執行，訪問地區為高雄市，對象則是設籍高雄地區20歲以上成年人，抽樣方法以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，採分層隨機抽樣方式。訪問期間為2026年1月5日至1月6日，有效樣本共1221人，抽樣誤差：在 95％的信心水準下，約 ± 2.80個百分點，加權方式：依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

