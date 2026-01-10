綠營高雄市長初選將近 陳其邁盼維持風度團結

（中央社記者洪學廣高雄10日電）民主進步黨高雄市長初選將近，市長陳其邁今天表示，即將進行初選民調，期待4位參選人盡力，維持好的風度，給予彼此祝福，更重要的是一定要在初選後團結，團結一致贏得大選。

民進黨高雄市長初選民調將於12日登場，黨內共有4位參選人包括邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑，戰況激烈。

陳其邁上午偕3名角逐市長初選的林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆出席「2026高雄富邦馬拉松-恐龍競速爭霸賽」前，接受媒體聯訪表示，馬上要進行初選民調，到目前為止，所有參選人都能夠展現君子之爭，有非常好的風度。剩下幾天希望參選人都能保持平常心，交由市民做最後決定。

陳其邁說，高雄處於城市跟產業轉型關鍵期，高雄發展從來都不是順風順水，一路上碰到非常多困難，尤其是產業轉型。所以怎麼樣克服逆境相當重要。常常在講高雄城市轉型是一場沒有退路的競爭，如果沒有持續往前就一定會落後。

他強調，未來高雄市長當然必須具有非常大的魄力，能夠在各項關鍵轉型時刻都能帶領高雄，這個是市民共同期待。所以高雄市長不好做，必須有很強的抗壓力。更重要的也必須堅持一路走來的民主理念，堅持民進黨對於人權理念跟改革理想。

他呼籲，期待4位參選人盡力，維持好的風度，給予彼此祝福，更重要的是一定要在初選後團結，高雄一定不能輸，一定要在初選之後，大家能夠團結一致贏得大選，這個是對4位參選人的期待。（編輯：龍柏安）1150110