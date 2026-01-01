綠營高雄市長初選最後衝刺 4選將升旗拚場

有意角逐大位的四名候選人全數到場，成為全場焦點。（圖／東森新聞）





高雄2026元旦升旗典禮由雄女樂儀隊的青春活力揭開序幕。在唱國歌升旗之前，市長陳其邁發表了任內最後一次元旦致詞，言詞懇切地吐露心聲。他感性表示，這五年來能與市府團隊及所有市民朋友一起打拚，是何等的榮幸，並珍惜最後一次站在元旦升旗台上與大家共度的時刻。



隨著民進黨市長初選電話民調將於1月12日至17日登場，有意角逐大位的四名候選人全數到場，成為全場焦點。其中，邱議瑩、賴瑞隆與許智傑三人展現高度默契，不僅邊聊天邊等候市長，更一同上台，氣氛談笑風生。面對初選壓力，邱議瑩表示自己身經百戰，已做足準備；賴瑞隆感謝鄉親支持，強調民調維持領先趨勢；許智傑則展現「小金剛」的信心，強調做事精光、做人放輕鬆，深信最終會贏得勝利。

相較於前述三人的熱絡，林岱樺則以「孤鳥」之姿現身。她不僅獨自一人先行上台，與其他三人也幾乎零互動；即便四人後來並肩而坐，台上的交頭接耳與悄悄話也唯獨避開了她，形成強烈對比。針對選情，林岱樺強調「以民為主、市民最大」，表示從政以來的一切努力，皆是從人民的需求出發。



這場典禮雖有市長告別的溫情，但也隱含著激烈的選戰氛圍。究竟民進黨將由誰披掛上陣？隨著一月中旬民調結果即將揭曉，四位候選人正把握最後的關鍵時刻，勤跑基層博取民眾好感，全力爭取代表黨內出戰的機會。

