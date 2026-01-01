綠營高雄市長初選最後衝刺 4選將升旗拚曝光‪

高雄市 / 柯芷筠 陳知學 高雄報導

民進黨高雄市長黨內初選進入倒數，4位參選人元旦升旗全到齊，相較邱議瑩、許智傑、賴瑞隆台上台下，有說有笑，林岱樺則形單影隻在活動會場。至於國民黨徵召的柯志恩，眷村跑行程時則拋出「明年要站在市府前升旗」豪語，也讓選舉硝煙味漸起。

高雄市長陳其邁說：「明年的升旗典禮就換市長，也許是在我旁邊的幾位，或者是其他的候選人。」畢竟後方站了，綠委邱議瑩賴瑞隆許智傑，明年會由誰接棒主持高雄升旗，市長陳其邁話不能說的太肯定，三人不只台下有說有笑話家常，連在台上都交頭接耳講悄悄話，反倒是林岱樺以孤鳥之姿現身，跟其他三人幾乎零互動。

廣告 廣告

立委(民)賴瑞隆說：「希望未來有得到市民的認同跟支持，有機會用市長的身分來跟大家一起，來參與升旗典禮。」立委(民)邱議瑩說：「做最充足的準備，然後讓各位市民朋友，檢視一下我們四位候選人的優點。」民進黨參加市長初選，四位參選人全員到齊，把握機會和民眾互動，相較綠營初選競爭激烈，代表藍營出戰的立委柯志恩，一早則到左營眷村信心喊話。

立委(國)柯志恩說：「我期許我們明年的元旦，我們所有的議員，都能夠跟柯志恩一樣，我們就在高雄市政府舉辦升旗典禮。」立委(民)許智傑說：「未來我擔任市長後，一定會邀請柯委員，一起在市府迎接新的一年。」立委(民)林岱樺說：「岱樺擔任市長，未來的高雄市政府，會繼續邀請各界團體代表，包括柯志恩立委在內。」隨著選舉年到來，也讓元旦升旗，掀起選戰氛圍。

原始連結







更多華視新聞報導

民進黨高雄市長初選升溫 選將啟動造勢顧本命區

搶頭香登記參選高雄市長 邱議瑩喊「我準備好了」：延續高雄榮光

民進黨2026初選起跑 賴清德：嚴禁攻訐損害黨形象

