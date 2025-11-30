綠營高雄市長初選民調引熱議 數據代表性與派系布局成焦點

【記者王苡蘋／綜合 報導】民進黨高雄市長提名之爭進入激烈競爭階段，近期多份民調陸續公布，引發外界對民調樣本、派系互動與選戰節奏的多層次討論。隨著各陣營地方行程密集展開，初選情勢呈現多方因素交織的複雜樣貌。

媒體視角：民調方法受檢驗 代表性成輿論焦點

《上報》刊出的《雨晴指標》民調顯示，民進黨四名可能候選人邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺在假想對比中均領先國民黨立委柯志恩。不過，媒體輿論將焦點放在政黨支持度結構顯示的「綠營佔比偏高」上，質疑是否影響結果解讀。部分評論指出，若樣本未反映真實政黨光譜，可能造成「訊號偏差」。

國民黨方面，柯志恩直接批評該民調「不具參考性」，也加深外界關注民調可信度的討論。

政治學者視角：民調時點與派系動作高度相關

學者分析，民調公布時機恰逢前行政院長蘇貞昌南下替邱議瑩站台，加上邱議瑩與蘇巧慧的「慧瑩連線」，容易被外界解讀為英系可能在南北呼應，形成派系整合訊號。但專家也提醒，目前尚未出現明顯派系集體表態，各方仍在「試探期」，民調可能只是選戰布局的一部分，而非派系正式動向。

各陣營視角：關注議題攻防 等待正式民調機制

邱議瑩近期因美濃大峽谷垃圾清運議題受到檢視，外界也觀察其聲量是否轉化為支持度變化。

賴瑞隆與許智傑則持續強化地方組織與政策溝通，並避免卷入民調爭議，以維持穩定形象。

林岱樺方面則頻密提出地方建設主張，主打「推動實績」路線，試圖累積政策能見度。

各團隊均表示，初選關鍵仍在於民進黨中央後續採用的「正式民調」與「加權方式」，目前民調多為參考，未到決定性階段。

公民社會視角：期待候選人回到政策論辯

部分地方社團與市民團體受訪時指出，相比民調攻防，社會更關注候選人對城市治理議題的對策，包括交通轉型、產業布局、居住政策與山海線發展差距等主題。他們期待後續能看到更公開、具體的政策 debate，而非焦點落在派系互動或民調攻防。

初選情勢未定 多因素交互塑造後續走向

整體而言，高雄市長初選目前尚未定調，民調爭議、派系動向、地方組織動員及政策攻防等多重因素，仍在影響各陣營的布局節奏。觀察人士認為，真正的競爭將在民進黨中央公布正式民調方法、以及辯論與整合作業啟動後才會更清晰。

後續各候選人如何回應公共議題並穩住核心支持，被視為初選結果的關鍵觀察點。（圖╱記者王苡蘋翻攝）