綠營高雄市長初選民調引熱議 數據代表性與派系布局成焦點
【記者王苡蘋／綜合 報導】民進黨高雄市長提名之爭進入激烈競爭階段，近期多份民調陸續公布，引發外界對民調樣本、派系互動與選戰節奏的多層次討論。隨著各陣營地方行程密集展開，初選情勢呈現多方因素交織的複雜樣貌。
媒體視角：民調方法受檢驗 代表性成輿論焦點
《上報》刊出的《雨晴指標》民調顯示，民進黨四名可能候選人邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺在假想對比中均領先國民黨立委柯志恩。不過，媒體輿論將焦點放在政黨支持度結構顯示的「綠營佔比偏高」上，質疑是否影響結果解讀。部分評論指出，若樣本未反映真實政黨光譜，可能造成「訊號偏差」。
國民黨方面，柯志恩直接批評該民調「不具參考性」，也加深外界關注民調可信度的討論。
政治學者視角：民調時點與派系動作高度相關
學者分析，民調公布時機恰逢前行政院長蘇貞昌南下替邱議瑩站台，加上邱議瑩與蘇巧慧的「慧瑩連線」，容易被外界解讀為英系可能在南北呼應，形成派系整合訊號。但專家也提醒，目前尚未出現明顯派系集體表態，各方仍在「試探期」，民調可能只是選戰布局的一部分，而非派系正式動向。
各陣營視角：關注議題攻防 等待正式民調機制
邱議瑩近期因美濃大峽谷垃圾清運議題受到檢視，外界也觀察其聲量是否轉化為支持度變化。
賴瑞隆與許智傑則持續強化地方組織與政策溝通，並避免卷入民調爭議，以維持穩定形象。
林岱樺方面則頻密提出地方建設主張，主打「推動實績」路線，試圖累積政策能見度。
各團隊均表示，初選關鍵仍在於民進黨中央後續採用的「正式民調」與「加權方式」，目前民調多為參考，未到決定性階段。
公民社會視角：期待候選人回到政策論辯
部分地方社團與市民團體受訪時指出，相比民調攻防，社會更關注候選人對城市治理議題的對策，包括交通轉型、產業布局、居住政策與山海線發展差距等主題。他們期待後續能看到更公開、具體的政策 debate，而非焦點落在派系互動或民調攻防。
初選情勢未定 多因素交互塑造後續走向
整體而言，高雄市長初選目前尚未定調，民調爭議、派系動向、地方組織動員及政策攻防等多重因素，仍在影響各陣營的布局節奏。觀察人士認為，真正的競爭將在民進黨中央公布正式民調方法、以及辯論與整合作業啟動後才會更清晰。
後續各候選人如何回應公共議題並穩住核心支持，被視為初選結果的關鍵觀察點。（圖╱記者王苡蘋翻攝）
其他人也在看
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 8 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
濱崎步「對1.4萬空席演唱」畫面瘋傳 釣出天后吐心聲
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時喊卡，並說明原因為「不可抗力因素」，令大批粉絲感到可惜。不過，濱崎步事後仍照常上台，對1.4萬個空席演唱，天后本人則親自解答真實用意。中時新聞網 ・ 3 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 22 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 20 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 2 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
獨家》邱澤婚禮誓言「愛妳至死不渝」！許瑋甯落淚深情一吻
邱澤、許瑋甯結婚4年，今年7月兒子lan誕生，28日在台北文華東方酒店補辦喜宴，新娘身穿低胸白紗仙氣逼人，甜蜜對視邱澤散發粉紅泡泡，閃瞎所有人。新郎在婚禮上朗讀誓言時，逼哭新娘許瑋甯，全場也跟著哭一片，深情一吻畫面超閃。中時新聞網 ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
冷空氣「一路凍到下周末」 北部低溫恐剩12°C
【記者黃泓哲／台北報導】台灣未來一周持續受到東北季風影響，天氣將愈來愈冷。天氣風險公司分析師歐宗學表示，從周二起（12月2日）桃園以北、東半部開始轉雨，周三（12月3日）降溫明顯，北部白天高溫僅18至20°C，清晨低溫更下探12至13°C，這波東北季風會一路影響到周五。另一方面，菲律賓東方海面雖有新的熱帶系統發展，但路徑不會影響台灣。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 8 小時前
今變天「全台有雨」！下波冷空氣將報到 低溫下探14度
今（30日）環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。中天新聞網 ・ 9 小時前
從最強變最弱？林岱樺民調落後 媒體人：支持者流向牽動選情
《上報》29日公布高雄市長最新對比式民調顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，賴瑞隆以50.4%領先柯志恩23.1%，許智傑以50%領先柯志恩23.7%，林岱樺以43.3%領先柯志恩19.6%。媒體人羅旺哲指出，許智傑、賴瑞隆、邱議瑩三人表現強勁，但林岱樺明顯落後，她的支持者最終流向何處將成為選戰關鍵。中天新聞網 ・ 18 小時前