綠營高雄市長初選民調1/12登場 4選將衝刺拜票

民進黨高雄市長初選即將在12日進行民調，最後倒數，各路人馬把握時間掃街拜票！立委邱議瑩、許智傑靠雙腿，走進市場和攤商拜票，賴瑞隆則是密集進行車隊掃街，3人實力緊咬，都要拚自己最終能出線。

走進菜市場拜票、掃街，民進黨立委邱議瑩和民眾面對面搏感情。立委（民）邱議瑩：「禮拜天希望能夠，跟很多的市民朋友，多一點近距離的接觸，也讓大家能夠，來跟我們加加油，今天就全部大家一起，在高雄的各個角落各個區域，來進行市場掃街的這樣大連線。」

綠營高雄市長提名初選4人角逐，12日開始進行電話民調，邱議瑩靠雙腿與時間賽跑，而參選人賴瑞隆上戰車，挺進大街小巷。立委（民）賴瑞隆：「我們明天就要民調了，明天最後關鍵，明天就要民調了，接到民調電話，堅定唯一支持賴瑞隆。」

雖然選戰前夕，民進黨內初選，免不了殺得刀刀見骨，但到了最後關鍵時刻，唯一支持成為各陣營的標準口號。立委（民）賴瑞隆：「最後衝刺我相信，以賴瑞隆穩健理性務實，同時有市府經驗，我相信我是最適當人選，來接棒陳其邁市長，接棒過去謝長廷陳菊，留下來的好成績。」

立委（民）許智傑：「謝謝各位，催下去催下去，謝謝謝謝。」

立委（民）許智傑vs．支持者：「許智傑凍蒜，許智傑凍蒜。」

另外，許智傑也卯起來跑行程，立委邱志偉、在地里長陪同，走進岡山市場問候攤商，綠營高雄市長初選倒數，參選人實力緊咬，最後誰能脫穎而出，等待民調這一戰。

