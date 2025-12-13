綠營高雄市長初選激戰 柯志恩待對手確定後調整選戰步伐

立委柯志恩。（洪靖宜攝）

立委賴瑞隆今跑公開行程。（洪靖宜攝）

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，4搶1每個人使出渾身解數跑行程，國民黨則是柯志恩定於一尊，對於自己的選戰步驟，柯志恩13日受訪表示，等對手確定後再調整步伐，預計明年農曆年後，將陸續發表政見，並展開宮廟的廟口開講，她認為對手不弱，自己也頗強，相信有議員基層里長力挺下，會贏得最後勝利。

民進黨高雄市長初選共有賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺等4名立委參戰，把握最後衝刺時間，4人勤跑行程，走入基層，一早先後出席2025大寮紅豆花田季。近期因8歲兒子涉嫌霸凌風波，賴瑞隆也表示，謝謝高雄熱情跟溫暖，他會謹記在心，會持續檢討改進、持續往前走，謝謝鄉親鼓勵支持。

國民黨柯志恩也一一熱情向現場民眾打招呼，柯志恩指出，民進黨初選競爭激烈，候選人都緊跟著陳其邁，對國民黨來說，沒有初選的壓力，未來會等民進黨初選勝出的人選確定後，來調整步伐，預計農曆年後，就會開始陸續發表政見，包含廟口開講、議員及里長的座談，會根據自己的步伐，來決定未來的方向怎麼走。

柯志恩認為，目前為止對手各陣營都很有把握，但「他們不弱，我們也頗強的！」，她說，不管誰出線與國民黨打選戰，以民進黨在高雄長期的執政與資源、人脈，對國民黨來說都非常辛苦，但是她相信有議員與基層里長的力挺，這場仗會打得非常漂亮，且贏得最後的勝利。

