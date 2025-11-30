綠營高雄市長初選火熱！邱議瑩獲大咖助 蘇貞昌站台、陳水扁獻聲

民進黨高雄市長初選戰況激烈，邱議瑩今（30）天首場鳳山造勢會打出「大咖牌」，不僅前總統陳水扁錄影力挺，前行政院長蘇貞昌更是南下站台助講。根據平面媒體民調，邱議瑩以51.9%的支持度領先同黨3位候選人，但和賴瑞隆、許智傑的落差都在誤差值內，也讓初選持續升溫。

強調延續陳其邁路線 邱議瑩鳳山造勢喊5萬人到場

邱議瑩爭取高雄市長提名，鳳山首場造勢人潮滿滿，主辦單位喊出現場湧入5萬人。

邱議瑩主打是現任市長陳其邁的接班人，尋求選民支持，陳水扁也錄製影片「獻聲」力挺，強調她是最能延續陳其邁的謹慎、溫暖施政路線人選。日前兩度錄音支持的蘇貞昌院長更是親臨現場助講，拉抬氣勢。

蘇貞昌到場助講。圖／台視新聞

綠營初選民調 邱議瑩51.9%微幅領先暫居第一

根據平面媒體高雄市長初選最新民調，以「對比式民調」計算，邱議瑩51.9%領先國民黨柯志恩的23.7%，位居第一，賴瑞隆50.4%領先柯志恩23.1％，許智傑以50.0％領先柯志恩23.7％，最後則是林岱樺43.3％領先柯志恩19.6％。

高雄市長初選民調。圖／台視新聞製圖

數字中可見，民進黨候選人支持度都普遍高於柯志恩，週末各個候選人也都舉辦活動衝刺選情，讓民進黨高雄市長初選更加激烈。

高雄／SNG、王夢婷、蕭志遠 責任編輯／洪季謙

