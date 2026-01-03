綠營高雄市長初選白熱化！許智傑主打「AI首都」：更智慧、國際

即時中心／温芸萱、魏熙芸報導

民進黨積極布局2026高雄市長選戰，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑4人今（3）日下午齊聚民視林口總部舉行提名政見會。許智傑登場，清唱〈高雄驛起飛〉暖場，並主打「高雄AI首都」願景，強調自身具備地方行政首長經驗，細數爭取大型百貨、保存黃埔新村、促成高科大三校合併，提出航空交通升級、深化AI產業、培育人才與強化教育競爭力，期盼帶領高雄邁向國際化。

民進黨積極布局2026地方大選，高雄市長黨內初選戰況逐漸升溫。綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑均表態角逐高雄市長提名，黨內初選正式進入關鍵時刻。今（3）日下午2時，4位參選人齊聚民視林口總部，舉行提名政見會，輪番說明施政願景。

綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑今日下午2時，齊聚民視林口總部，舉行提名政見會，輪番說明施政願景。（圖／民進黨提供）

在第一階段參選人申論中，許智傑登場一開口便清唱歌曲〈高雄驛起飛〉，歌詞「海風吹呀吹，高雄準備欲飛，飛向未來對全世界，展現咱的美麗」。

隨後，許智傑表示，自己將延續民進黨前輩與現任市長陳其邁的施政基礎，讓高雄不只進步，更要「有光榮感」，並提出要打造高雄成為「台灣AI首都」。他強調，自己的專業背景與地方經驗，正是推動高雄轉型的重要力量。

許智傑細數自身經歷，從高雄中學畢業、台大機械系，到中科院參與飛彈與IDF戰鬥機發動機研發，之後返鄉至高雄師範大學攻讀教育碩、博士。他強調，自己一路從基層出發，歷任高雄市議員、鳳山市長、立法委員，在鳳山服務超過27年，「幾乎沒有周休」，高雄的每一次改變，他都在現場。

接著，許智傑指出，他是4位參選人中唯一具備地方行政首長經驗者，也長期為地方發展奔走。他提到，鳳山三井百貨與LaLaport進駐，若不是他的爭取，未必會落腳鳳山；黃埔新村得以保存而非拆遷，同樣是他努力的成果。

此外，他也提到高雄科技大學的整併歷程，直言「如果沒有我，高科大只會是兩校合併」，正是因為他的協調，才促成三校整合，讓高科大成為全台最大的科技大學。

在交通與國際連結方面，許智傑表示，自己長期關注航空政策，爭取高雄直飛國際航線，並推動高雄機場與桃園機場接駁航班復飛，讓南部民眾可在高雄完成報到、北上轉機，不必再拖著行李南北奔波或北部過夜。他形容自己要「從航空立委，變成航空市長」，讓高雄更國際化、也更智慧。

針對AI首都政見，許智傑提出兩大方向。第一，深化高雄AI產業應用，結合既有的數位孿生基礎，打造專屬高雄的整合型APP，透過「AI小秘書」將城市的房屋、道路、水電管線全面數位化，同時整合社會福利資訊，如育兒補助、孕婦津貼、智慧醫療與長者疫苗等，讓AI主動提醒、即時服務。

第二，強化AI人才培育，串連高雄各大學成為AI教育基地，讓年輕人不必北漂，就能在高雄發展科技產業，進一步帶動交通、經濟與產業升級，促進南台灣整體成長。

在教育政策上，許智傑強調自己是唯一同時提出品德教育、AI教育與雙語教育的參選人，希望培養孩子具備國際競爭力，也懂得感恩與責任。

最後，許智傑高呼「高雄一起拚，高雄準備飛」，期盼以行動與遠見，讓高雄成為台灣的AI首都，讓世界看見高雄。





