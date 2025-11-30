綠營高雄市長初選白熱化！賴瑞隆跑3市場 許智傑搶農漁會票

賴瑞隆今日展開密集市場掃街，一天跑遍三個市場。（賴瑞隆服務處提供）

賴瑞隆今日展開密集市場掃街，一天跑遍三個市場。（賴瑞隆服務處提供）

賴瑞隆今日展開密集市場掃街，一天跑遍三個市場。早上在議員黃文志、市議員參選人黃偵琳、尹立陪同下走訪楠梓市場。（賴瑞隆服務處提供）

許智傑今到路竹天后宮舉行政策說明會，現場湧入逾2000名支持者。（許智傑服務處提供）

許智傑今到路竹天后宮舉行政策說明會，現場湧入逾2000名支持者。（許智傑服務處提供）

許智傑今到路竹天后宮舉行政策說明會，現場湧入逾2000名支持者。（許智傑服務處提供）

民進黨高雄市長初選進入白熱化階段，4強搶1局面下，各陣營加速衝刺，兩位女將林岱樺與邱議瑩今（30）日分別舉辦造勢活動；兩男將也各自出招，賴瑞隆今天連趕3個市場勤拜票與基層博感情，許智傑今前往路竹辦政策說明會，獲得北高雄農漁會系統支持站台。

賴瑞隆今日展開密集市場掃街，一天跑遍三個市場。早上在議員黃文志、市議員參選人黃偵琳、尹立陪同下走訪楠梓市場，中午至中鋼鋁業工會活動與鄉親互動，下午再前往天天新黃昏市場、澄和黃昏市場，從早到晚用最貼近日常的方式傾聽民意。

廣告 廣告

賴瑞隆表示，自己在市場長大，攤位的味道、人情與叫賣聲，是他最深刻的成長記憶，每次走進市場都像回到家。有別於對手頻頻辦大型造勢，他過去以來都是以中小型規模的問政說明會為主，希望以最近的距離和市民面對面。

賴瑞隆資歷豐富完整，從高市府海洋局長、新聞局長到立委，長年投入交通、產業與城市發展，也以連續19次優秀立委紀錄強調他的執行效率。他表示，會持續以最真誠方式走進更多市場、社區與街巷，握住每一雙手，爭取市民支持。

另方面，許智傑今到路竹天后宮舉行政策說明會，現場湧入逾2000名支持者，民進黨立委邱志偉、市議員黃明太、邱俊憲、黃文志、何權峰皆到場；農漁會體系更大陣仗力挺，包括高雄市農會理事長楊榮南、鳳山農會總幹事潘建仲、湖內區農會理事長謝朝惠、湖內區農會總幹事曾國順、興達港區漁會總幹事郭展豪、茄萣區農會總幹事楊至穎、梓官區農會總幹事林逸昌、彌陀區農會總幹事劉建德，以及路竹天后宮主委林景星與多位里長。

許智傑以「北高雄智慧產業生態系」為核心，提出路竹科學園區、南高屏半導體 S 廊帶等發展構想，強調未來將從產業、交通、人才三面向著手。他指出，高雄轉型智慧城市的關鍵在於產業升級與交通量能同步補強，將爭取捷運紅線延伸路竹、推動台鐵台積電站、擴大國道一號至八線道等建設，打造北高交通新骨幹。

他也提到，高雄7校9校區組成的「高雄學園」是培育智慧科技人才的重要基礎，未來要結合產業需求強化產學合作，讓青年能在家鄉就讀、在家鄉就業，「若有機會擔任市長，會把北高雄的潛力徹底釋放」。

【看原文連結】