綠營高雄市長初選白熱化 「邱議瑩領先」民調引派系爭議論

民進黨高雄市長提名之爭進入白熱化，民調大戰成兵家必爭之地。有資深政治工作者投書媒體，指有民調公司於11月29日獨家公布邱議瑩領先的數據，除遭國民黨立委柯志恩痛斥「不值得參考」外，選擇在蘇貞昌替邱議瑩站台前夕宣布，與新北市蘇巧慧相互拉抬的意味濃厚。他認為，英蘇聯軍挾制南北重鎮，是否挑戰賴清德連任，直指2028總統選舉？也引起議論。

投書表示，根據《上報》29日公布由《雨晴指標》公司進行的高雄市長選戰最新民調，綠委邱議瑩以51.9%的支持度領先藍委柯志恩23.7％；綠委賴瑞隆以50.4%領先柯志恩23.1％；綠委許智傑以50％領先柯志恩23.7％；綠委林岱樺以43.3％領先柯志恩19.6％。

投書也提到，藍營粉專《政客爽》粉專貼文表示，雨晴指標民調公司白姓創辦人，在2022年遭徐巧芯踢爆與民進黨英系智庫關係濃厚，整份民調的統計樣本是「民進黨支持者47.6％、國民黨支持者8.4％」，高雄市國民黨支持者只有8%的荒謬數據，難怪柯志恩大呼不值得參考。

投書認為，因為美濃大峽谷垃圾事件，聲勢重挫的邱議瑩，突然出現一份領先民調加持，更請來前行政院長蘇貞昌站台助陣。由於之前邱議瑩就聯手新北市長參選人蘇巧慧合組「慧瑩連線」，英系人氣王陳其邁結合蘇貞昌的「英蘇聯軍」展現強勢的企圖心，不僅主導2026年縣市長選舉，若同時攻下新北、高雄兩大直轄市，加上嘉義縣蔡易餘，以及賴清德台南市本命區陳亭妃氣勢看好，2028年賴清德的連任之路，恐將遭到黨內強力挑戰。

