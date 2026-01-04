綠營高雄市長初選白熱化 4選將週日行程滿檔

南部中心／綜合報導

結束3日的政見發表會後，民進黨四位要參選高雄市長的參選人，4日也各自行程滿檔，邱議瑩跟林岱樺，都不約而同選擇回到自己選區的大本營出發，展開車掃，而許智傑則是到大社跑市場、進行車掃，也對自己接下來的聲勢看好，而賴瑞隆則是為下午的鳳山大造勢做準備。

民進黨高雄市長初選白熱化 4名選將週日行程滿檔

邱議瑩4日回到大本營美濃，展開車掃。（圖／翻攝畫面）

結束電視政見會的交鋒，民進黨立委邱議瑩，週日回到自己的選區大本營美濃，展開車掃，農會總幹事特地送上很有在地特色的野蓮頭冠，祝福邱議瑩能順利通過初選，民眾熱情給她支持鼓勵，民進黨立委邱議瑩說，「我想剩下最後一個禮拜，那大概最近的規劃就是，每天大概就是車掃，把這個38區都把它車掃掃過一遍。」

民進黨高雄市長初選白熱化 4名選將週日行程滿檔

林岱樺4日也從大本營仁武出發，途中與媽媽到福清宮參拜。（圖／翻攝畫面）

距離民進黨高雄市長初選民調，只剩下最後一個星期的時間，四位參選人卯足全勁要贏得最後的大選門票，林岱樺也回到自己的大本營仁武車掃，還帶上了單車車隊一起壯大聲勢，林岱樺還特地在廟宇駐足，跟媽媽還有地方議員一起參拜，祈求最後一哩路獲得神明庇佑。

民進黨高雄市長初選白熱化 4名選將週日行程滿檔

許智傑4日在大社果菜市場拜會，並進行車掃。（圖／翻攝畫面）

許智傑則是到大社，拜會果菜市場，遇到鄉親握手寒暄問候，接著同樣馬不停蹄，展開最後的車掃，面對大家的熱情回應，許智傑對自己很有信心，認為政見會後聲勢看好，可以獲得最後勝利，許智傑認為，「繼續安排車掃市場問候等等，直接接觸選民，我會把握最後一個禮拜，從黃金交叉後的小勝，衝刺到初選勝利。」

民進黨高雄市長初選白熱化 4名選將週日行程滿檔

賴瑞隆4日下午在鳳山舉辦大型造勢。（圖／翻攝畫面）





民進黨立委賴瑞隆則表示，「接下來的最後不到一個禮拜的時間，我們一樣持續地站路口，掃市場車隊掃街做各場的說明會，也希望能夠爭取到更多市民支持。」賴瑞隆則是積極準備，週日下午，也將在鳳山舉行大造勢，民進黨高雄市長初選進入最後白熱化階段，四位參選人都要設法爭取更多支持。

