綠營高雄市長初選白熱化 4選將週日行程滿檔

南部中心／蘇晟維、陳凱茂、林樹銘 高雄報導

3日結束電視政見發表會，民進黨四位高雄市長參選人，4日行程滿檔。賴瑞隆選在鳳山舉辦大造勢，拉抬選前聲量；而許智傑與林岱樺，都選則在仁武、鳥松進行車掃；邱議瑩下午則是到鼓山與選區，由立委黃捷陪同掃街，邱議瑩認為，黃捷助陣，她信心大增。

民進黨高雄市長初選白熱化 4名選將週日行程滿檔

許智傑4日在高雄多個行政區車掃、跑市場。（圖／翻攝畫面）

就在廟埕廣場，熱情民眾加油喊當選，要挑戰民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩，週日下午，到鼓山的哈瑪星車掃，選區的高人氣立委黃捷親自到場助陣，讓邱議瑩信心大增，進黨立委邱議瑩說，「謝謝黃捷今天下午真的特別來，看這麼多的，包括我們的姐妹們，大家都一起來站台、一起來加油，讓我信心大增。」

民進黨高雄市長初選白熱化 4名選將週日行程滿檔

邱議瑩說有黃捷助陣，讓她信心大增。（圖／民視新聞）

也選擇用車掃來拉近選民距離的，還有許智傑，週日行程滿檔，大社、仁武、鳥松、左營，好幾個行政區跑透透，不只車隊掃街，還到市場跟鄉親一一握手寒暄，許智傑有信心自己後勢看好，民進黨立委許智傑說，「接下來會繼續安排，車掃市場問候等等，直接接觸選民，我會把握最後一個禮拜，從黃金交叉後的小勝，衝刺到初選勝利。」

民進黨高雄市長初選白熱化 4名選將週日行程滿檔

林岱樺回到大本營仁武，訴求市民做主，進行車掃。（圖／翻攝畫面）

林岱樺也回到自己的大本營仁武車掃，還帶上了單車車隊一起壯大聲勢，林岱樺還特地在廟宇駐足，跟媽媽還有地方議員一起參拜，祈求最後一哩路獲得神明庇佑，民進黨立委林岱樺表示，「在最後一哩路當中，跟著岱樺走到巷弄當中，去宣揚我們的理念，我們市民做主，以民為主的這樣的理念。」

民進黨高雄市長初選白熱化 4名選將週日行程滿檔

賴瑞隆4日下午舉辦大造勢，不少支持者早早就到場。（圖／翻攝畫面）

民進黨立委賴瑞隆說，「最後不到一個禮拜的時間，我們一樣持續的站路口，掃市場車隊掃街，做各場的說明會，也希望能夠爭取到更多市民的支持。」距離民進黨高雄市長初選民調，只剩下最後一個星期的時間，賴瑞隆也在鳳山舉辦大造勢，拚聲勢，也拚在選情最後白熱化階段，爭取更多支持，順利通過初選。

