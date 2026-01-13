綠營高雄市長初選結果預計今出爐！ 陳其邁先喊「恭喜」：展現君子之爭完成民主初選

綠營高雄市長初選結果預計今出爐，陳其邁先喊「恭喜」。（本刊資料照）

民進黨高雄市長初選民調作業已於昨（12）日晚間完成，並且預計會在今天公布結果。高雄市長陳其邁稍早受訪時則先喊恭喜4位候選人，完成了民主的初選，「所以讓大家稍微冷靜、平靜一下，靜待初選結果」。

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調將從昨天到17日舉行，根據抽籤結果，由高雄市打頭陣，若是民調順利完成樣本數，其結果就會在今天中午以前出爐。

高雄市長初選人選是由立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺激戰。陳其邁今天受訪時說，初選應該在11點多就可以知道結果，所以就靜待結果如何，他也笑說，現在要去問，現在越問大家都越緊張，所以讓大家稍微冷靜、平靜一下，靜待初選結果。

至於昨晚是否有睡不太著？陳其邁則表示，不會啦，民進黨的初選已經有非常多的經驗了，這次4個候選人也都展現了君子之爭，相對有初選的地區來講，氣氛也非常的和緩」。

另外，陳其邁先恭喜4位共同完成民進黨的民主初選，相信市民經過初選之後，都可以知道候選人的想法。

