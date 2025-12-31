綠營高雄市長初選翻轉 許智傑後來居上民調呈黃金交叉

民進黨高雄市長初選進入倒數兩週的激烈競爭，選情出現重大翻轉。根據最新民調顯示，原本各方割據的局面已演變為「三強並列第一」，且第一名與第三名的落差僅在0.9%的極微小差距內。立委許智傑的支持度在過去一個月內展現「陡坡式上升」的驚人爆發力，目前已經進入黃金交叉的關鍵階段，展現後來居上的強勁態勢。

民進黨立委許智傑。（圖／許智傑辦公室提供）

許智傑表示，相較於其他同志早在一年多前便大規模宣傳，他自今年7月才正式鳴槍衝刺。然而，短短不到半年，便激發出27年來努力深耕基層市民的爆發力，抹平了對手長達一年多宣傳的佈局優勢。民調在初選前一個月的狂飆，反映出的是「動能」的轉換。

廣告 廣告

當領先者進入成長停滯的「高原期」甚至已有緩降趨勢，許智傑的支持曲線卻仍處於上升階段。這股上升動能顯示其政見與形象正精準擊中中間選民與高雄市民的期待，展現出「後來居上、勢不可擋」的領袖氣象。

民進黨立委許智傑。（圖／許智傑臉書專業）

許智傑表示，高雄正處於「從重工業轉向AI首都」的關鍵轉捩點。高雄市長陳其邁打下的科技基礎，需要一位「內行」的接班人來延續，而他擁有台大理工專業背景，這在目前的候選群中是獨一無二的優勢，不僅懂科技語言，更能以理性的「理工思維」解決市政難題。

許智傑強調，作為參選人當中唯一具備「地方首長（鳳山市長）」經驗的參選人，他對城市治理有著熟稔的經驗與擘劃。對於市民而言，他既能對接高端的AI產業鏈，又能接地氣地處理基層里鄰事務。這種「科技腦、市民心、服務情」的特質，成為銜接陳其邁市政的最佳人選。

地方人士認為，許智傑之所以能成為「最大公約數」，在於他長期展現的跨黨派協調整合能力。在初選白熱化的當下，許智傑溫和、專注於政策的理工特質，反倒成為吸引選民回流的避風港。數據顯示，支持許智傑的族群涵蓋高知識份子、科技及年輕人才與傳統基層，這種跨族群的吸引力，正是他在黃金交叉階段彎道超車的獲勝關鍵。

民調公司為趨勢民調，調查時間為12/24-12/25，信心水準95%，誤差為正負2個百分點。

延伸閱讀

林思銘聲明退選新竹縣長初選 期盼力促黨內團結

自稱「最強雞母」 邱議瑩認擔心民調：藍營恐灌票給林岱樺

高雄市長最新民調 不受兒疑涉霸凌影響！賴瑞隆處領先地位