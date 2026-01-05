南部中心／陳姵妡、林樹銘 高雄報導

民進黨高雄市長民調初選倒一週後就要舉行，四位有意爭取披綠袍出戰高雄市長的立委，握黃金時間爭取支持，其中邱議瑩跟賴瑞隆，早上更不約而同，選擇高雄人口最多的鳳山區，在路口向市民問好，接著進行車掃拚場，做最後衝刺。

綠營高雄市長初選衝刺! 4選將狂打陸戰拚出線

立委賴瑞隆車掃隊伍，從楠梓出發，把握黃金衝刺週，要爭取更多選民支持。（圖／民視新聞）

立委邱議瑩，一大早就鎖定全高雄人口最多的鳳山區，再黨內議員陪同下，一起向市民熱情問好，民進黨高雄市長民調初選12號展開，參選人把握最後一周時間，全力爭取選民支持。站完路口繼續車隊掃街，曾任鳳山議員的立委黃捷，更是全程相陪。民進黨立委邱議瑩：「都要把握，最後一個禮拜的黃金週，所以是分秒必爭，早上站路口，接下來是車掃，最後一個禮拜就是把自己的行程排好排滿，操好操爆這樣子。」同樣選在鳳山區當作一天起點的，還有立委賴瑞隆，就在鳳山路口向市民問好，而車掃隊伍，則從楠梓出發，把握黃金衝刺週，要爭取更多選民支持。民進黨立委賴瑞隆：「我想我們對於勝選，非常的有信心，那最後一個禮拜，我們就一樣會每天站路口，掃街掃市場，然後再站路口掃夜市，我們持續最後的時間，密集的跟所有鄉親爭取支持。」

許智傑透露，初選倒數最後一周，已準備好全力備戰。（圖／民視新聞）

而鳳山區在地立委許智傑，雖然人在立院開會，但初選倒數最後一周，已準備好全力衝刺。民進黨立委許智傑：「我會持續按照我選舉的步調走，掃街、掃菜市場，把握剩下的時間，緊握每一雙手，爭取高雄市民的支持，從黃金交叉後的小勝，衝刺到初選勝利。」而立委林岱樺，也從週日就啟動車隊誓師行動，宣布展開「踏遍高雄千街萬巷」行程，四位參選人，把握時間，為選戰拚場衝刺，要爭取披綠袍角逐市長的機會！

