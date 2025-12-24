綠營高雄市長初選誰出線？ 郭正亮點名「這兩人」對決：不可能是林岱樺

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

2026年地方縣市長選舉腳步逼近，國民黨已完成徵召，確定由立委柯志恩代表藍營角逐高雄市長，外界焦點隨即轉向民進黨將由誰出線迎戰。對此，前立委郭正亮今（24）日在中天節目《綠也掀桌》中分析指出，民進黨高雄市長初選的真正對決，將落在立委賴瑞隆與邱議瑩之間，並直言「絕對不可能是林岱樺」。

郭正亮，分析民進黨高雄市長初選選情，立委邱議瑩（左）與賴瑞隆（右）非常接近。（圖／邱議瑩、賴瑞隆臉書）

民進黨在將依初選民調決定高雄市長參選人，目前表態角逐者包括賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺與許智傑。初選民調將於明年1月12日至17日間進行，距今不到一個月，各方人馬近來積極走訪基層、爭取曝光與支持。



根據多份民調顯示，民進黨4名潛在參選人彼此差距不大，且個別表現多明顯領先藍營對手柯志恩。不過，賴瑞隆日前捲入兒子校園霸凌爭議，林岱樺則遭檢調偵辦助理費案，使得初選選情增添變數。

對此，郭正亮表示賴瑞隆、邱議瑩真的是PK，兩個人非常接近。至於兼任民進黨主席的總統賴清德是否會介入？郭正亮認為，賴清德也許會想說「那就算了」，加上邱議瑩對賴清德也沒有仇。他接著說，林岱樺目前民調表現不高，又接連被爆出相關爭議，「當然不可能是她」。

