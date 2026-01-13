綠營高雄市長初選邱議瑩只輸0.6%！本人大方表態：恭喜賴瑞隆

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨高雄市長初選電話民調結果今(1/13)出爐， 立委賴瑞隆勝出，對此，跟賴瑞隆民調僅差距0.6%的立委邱議瑩，稍早也公開恭喜賴瑞隆，並也感謝另外兩位優秀的同志。大家以理念與政見良性競爭，共同展現台灣民主最珍貴、也最值得守護的風範。

高雄立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，資料照，許詠晴攝

民進黨內有意角逐高雄市長提名者，包括高雄立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺等4人，而民進黨根據昨日上午抽籤結果，決定昨晚進行初選電話民調。

廣告 廣告

民進黨上午公布民調結果，賴瑞隆55.99%、邱議瑩55.38%、許智傑51.90、林岱樺50.59%，最終由賴瑞隆勝出，但賴跟邱兩人僅差距0.6%。

許智傑、林岱樺、邱議瑩等人都已發布恭賀訊息，許智傑表示，面對未來的挑戰，我們將會團結一致，守住高雄，一起為高雄的發展努力；林岱樺說，會全力支持黨的提名人，團結對外，讓高雄持續前進；邱議瑩在臉書發文，除了恭喜賴，也感謝許、林兩位優秀的同志，大家以理念與政見良性競爭，共同展現台灣民主最珍貴、也最值得守護的風範，未來，她也會繼續為高雄努力。

更多FTNN新聞網報導

綠營高雄市長初選賴瑞隆勝出！對手許智傑、林岱樺表態：團結一致全力對外

台美對等關稅降到15%！綠委感謝黃國昌貢獻：用WIFI或是念力促成正果

觀察／TPASS補助卡關 總預算僵局衝擊北北基桃市長選情

