綠營高雄市長初選開打 眾選將拚提名曝選戰策略

有意角逐2026民進黨高雄市長初選提名的立委林岱樺將於11月1日在高雄岡山區舉辦首場大型造勢大會，盼拉抬聲量，另外3位初選對手也透露各自的選戰策略，許智傑將於11月起以影片方式陸續公布各地區相關政見，並規畫大型造勢活動；賴瑞隆會到各地密集辦理近距離座談會，與在地民眾深入對話；邱議瑩則會陸續舉辦政策發布會、地方座談會及大型造勢等活動。

民進黨高雄市長初選時程日前拍板定案，11月10日至14日初選登記領表，11月24日至28日舉行政見會協調會，12月22日至明年1月4日舉辦政見會、1月12日至1月17日實施初選民調，最後，將於1月21日的中執會公布初選民調結果及提名人選。初選時程確定後，各選將陸續出招，希望博取選民認同。

林岱樺率先公布，將於11月1日在岡山河堤公園旁舉辦大型造勢大會，並找來立法委員王義川、陳秀寶、黃秀芳及新北市議員卓冠廷等多位嘉賓到場為她站台，後續也規畫於旗山區安排第2場造勢大會，希望以大造勢活動，凝聚所有支持者的信心，一舉突圍贏得初選。

然而，另外3位初選對手也各自提出不同選戰策略，準備在最後衝刺階段，奪得更多選民支持。許智傑表示，自己將於11月起，陸續釋出高雄各行政區的政見，讓各地區民眾可以深入了解他對這座城市的願景與期許，並預計在「本命區」鳳山區舉辦1場大型造勢活動，但目前仍在規畫中，相關時間地點尚未定案。

賴瑞隆目前尚未有安排大型造勢活動的計畫，他選擇實地走入基層，到各地密集辦理近距離座談會，與在地民眾深入對談，了解地方需求並提供政策解方，以爭取選民支持。

而邱議瑩則是會按照原先的期程陸續舉辦六大願景政策發布會，並到各行政區辦理地方座談會、掃市場拜票，與市民面對面對談，也會於11月15日在旗山地區舉辦大型造勢活動，以各項不同競選模式，讓大家更認識、認同她。

