綠營高雄市長初選電話民調開打 六選區地方戰隊分進合擊、年輕立委助陣拚最後動員

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 民進黨2026高雄市長提名初選進入關鍵時刻，黨中央規劃自1月12日至1月17日進行電話民調，並依抽籤結果由高雄率先啟動。參與初選的4位立委參選人也在民調前夕加緊行程，透過市場拜票、車隊掃街與跨縣市助陣等方式擴大曝光，力拚在短時間內完成最後動員。

六選區行程成焦點：賴瑞隆旗津掃街 地方議員陪同爭取支持

在高雄市議員第六選區（旗津、鼓山、鹽埕）部分，立委賴瑞隆近日透過車隊掃街與徒步進市場方式強化陸戰。賴瑞隆在社群平台發文指出，下午到旗津與市議員李喬如、簡煥宗一同行程，並呼籲支持者晚間留意電話民調來電。

另一方面，媒體也關注黨內陣營的組織動員與派系互動，有報導以「新潮流對決英系」形容此役態勢；同篇報導亦提及邱議瑩方面集結跨縣市首長聲援，並強調獲「陳其邁後援會」相挺等動態，使初選的「陣容對照」更受矚目。

邱議瑩打「年輕牌」：黃捷等人合體車掃 爭取年輕選票

邱議瑩方面，則在民調前夕合體年輕世代立委進行車隊掃街，行程與訊息操作主打「世代」與「動員」並進。相關報導指出，邱議瑩安排與立委黃捷等人合體車掃衝刺，盼在民調開打前把握最後曝光與催票節奏。

黃捷為本屆立法院最年輕立委之一，外界亦將其投入輔選視為綠營爭取年輕族群支持的重要指標。

林哲弘表態支持邱議瑩 強化「地方＋年輕」聯線訊號

在基層動員端，六選區市議員參選人林哲弘也透過社群貼文表態支持邱議瑩，並提及與黃捷一同在街頭傾聽民意、呼籲民眾若接到初選電話民調來電，依題目完成作答。

黨內初選進入「顧電話」決勝期

依黨中央規劃，本次初選民調於期間內進行電話訪問，參選人陣營普遍呼籲支持者留意來電、耐心完成訪問。黨內人士指出，初選末段比拚的不僅是行程密度，更是地方組織動員、陣營整合與支持者「接聽率」的總體戰力。