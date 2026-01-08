綠營高雄市長初選 封關內參民調曝 2人緊咬他領先

2026年高雄市長選戰，國民黨確定由立委柯志恩代表出戰；民進黨則將在本月中旬舉行高雄市長黨內初選，立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆和邱議瑩4人爭取提名。今天(8日)一份高雄市長封關對比式內參民調曝光，4人分別與國民黨對手柯志恩對比，賴瑞隆以52.8%居冠，邱議瑩以52.1%；其中賴瑞隆、邱議瑩僅差距0.7個百分點。至於在黨內互比方面，賴瑞隆以27.2%列第一。

根據《NOWNEWS今日新聞》今天(8日)曝光的封關前高市長選戰內參民調，比照民進黨內正式初選的「對比式民調」，結果顯示，若由賴瑞隆對決柯志恩，賴瑞隆支持度52.8%，柯志恩28.8%；若是由邱議瑩出馬，支持度52.1%，柯志恩27.7%；若由許智傑參戰，支持度50.1%，柯志恩28.5%；若由林岱樺對決，支持度48.4%、柯志恩25.3%。

至於在黨內互比方面，賴瑞隆以27.2%第一，林岱樺為22.4％第二，邱議瑩20.8%，最後許智傑8.4%，另有21.2%無法決定人選。

該民調為山水民意研究股份有限公司執行，訪問地區為高雄市，對象則是設籍高雄地區20歲以上成年人，抽樣方法以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，採分層隨機抽樣方式。訪問期間為2026年1月5日至1月6日，有效樣本共1221人，抽樣誤差：在 95％的信心水準下，約 ± 2.80個百分點，加權方式：依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

