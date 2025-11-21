綠營高雄市長初選4搶1 各推形象影片爭取認同

高雄市 / 綜合報導

民進黨高雄市長初選白熱化，形成「四搶一」局面，表態參選的立委賴瑞隆，19日晚間釋出第一部個人形象影片，整部片以台語方式呈現，更傳遞為高雄打拚決心；立委許智傑輸人不輸陣，最新一支影片專攻年輕選票。而另外兩位女戰將，立委林岱樺是以高雄女兒為出發點，邱議瑩則是把自己比喻成精力湯，要帶高雄繼續衝衝衝。而在台南市方面，角逐台南市長初選寶座的立委陳亭妃及林俊憲，同樣不放過空戰這一塊，以簡短2到3分鐘影片打造自身亮點，爭取選民最大認同。

廣告 廣告

立委(民)賴瑞隆說：「為了我們高雄在打拚，我們一心希望，讓咱的高雄更好。」立委(民)林岱樺說：「了民所苦，解民所困，所以我一定要了解，徹底了解人民的問題。」立委(民)許智傑說：「讓市民擁有溫暖，放鬆的居住環境。」立委(民)邱議瑩說：「不管你來自何處高雄都是我們的家。」

不論哪一種風格，四位綠營立委以空戰形象宣傳片，吸引選民目光。立委(民)賴瑞隆說：「我還有一個信念，就是想把事情做好。」民進黨立委賴瑞隆首支形象片，以台語方式呈現貼近鄉親，傳遞為高雄「走傱」的決心。

立委(民)許智傑說：「每一位高雄人成家的喜悅，都是智傑的責任。」人稱高雄小金剛的許智傑，輸人不輸陣，這回專攻「年輕」選票，立委(民)許智傑說：「海風吹呀吹，高雄準備要飛。」

日前花絮更記錄下，許智傑豁出去，在拍攝現場開金嗓獻唱，立委(民)林岱樺說：「政治人物不能幫人民解決問題，就沒有我們存在的必要。」有意角逐市長寶座的林岱樺，則是以高雄女兒為主題，立委(民)邱議瑩形象影片旁白說：「精力湯是繼續衝刺的最佳選擇。」邱議瑩把自己比喻成「精力湯」，要帶市民從緊緊緊，帶往衝衝衝世代，而台南選將也磨刀霍霍。

立委(民)陳亭妃說：「永遠跟時間賽跑，不放棄任何為人民發聲的機會。」立委(民)林俊憲說：「最重要的工作，就是要照顧我們鄉親。」不論是高雄的四搶一，還是台南的激戰，各戰將盼能藉由2、3分鐘影片，打動民心，爭取出線機會。

原始連結







更多華視新聞報導

搶頭香登記參選高雄市長 邱議瑩喊「我準備好了」：延續高雄榮光

搶頭香登記高市長初選！ 邱議瑩：延續陳其邁腳步

綠高雄初選激烈！ 傑推「區域共融」 賴.邱.林輪番造勢

