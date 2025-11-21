綠營高雄市長初選4搶1 郭正亮揭這人「低調卻最強」
政治中心／林昀萱報導
2026地方選舉腳步逼近，民進黨陸續完成嘉義市、宜蘭、台中、台東、新北等縣市長提名，其中，需辦理初選的嘉義縣、台南市、高雄市受到注目。前立委郭正亮分析高雄市選情，直言賴瑞隆最低調但最強。
2026年縣市長選舉，民進黨高雄市形成立委林岱樺、許智傑、邱議瑩與賴瑞隆「四搶一」的局面。郭正亮在政論節目中指出，綠營內部普遍認為最終將由賴瑞隆出戰，不過他低調到沒有新聞。郭正亮推估，這可能就是高雄市長陳其邁的策略，讓賴瑞隆溫溫的、慢慢地選。郭正亮分析，之後賴瑞隆對上國民黨的柯志恩，雙方不容易打出火花，這也是柯志恩的問題，她就怕沒新聞。另外，郭正亮認為邱議瑩和柯志恩像是在捉對廝殺，邱議瑩在拚民調；柯志恩可能認為邱議瑩比較好打。
民進黨展開2026縣市長提名工作，10月通過首波提名人選，包括立委王美惠參選嘉義市長、陳瑩參選台東縣長、何欣純出戰台中市長、律師林國漳參選宜蘭縣長以及蘇巧慧參選新北市長。目前民進黨2026縣市長提名中，需辦理初選的嘉義縣、台南市、高雄市已在上週完成領表登記作業，預計在年底舉辦政見會後，於2026年1月中旬進行初選民調、月底完成提名作業；而在徵召區，眾所矚目的台北市、桃園市預計將壓到最後時刻討論。
