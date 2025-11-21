綠營高雄市長初選4搶1! 郭正亮：「他」雖低調 但最可能出線.......

針對民進黨高雄市長初選「四搶一」的現象，前立委郭正亮分析指出，雖然邱議瑩目前佔據較多新聞版面，但大多數民進黨人士認為賴瑞隆出線機率較高。 圖：新頭殼資料照片。

[Newtalk新聞] 隨著 2026 地方選舉逐漸逼近，各黨派積極展開選舉布局，民進黨在台南、高雄兩市的布局方向也受到民眾廣泛關注。針對綠營在高雄市長初選「四搶一」的激烈競爭，前立委郭正亮 20 日出席政論節目時分析表示，雖然國民黨高雄市長候選人柯志恩與民進黨立委邱議瑩兩人正相互「捉對廝殺」，但民進黨人普遍認為立委賴瑞隆比較有可能出線，推測高雄市長陳其邁計畫讓賴瑞隆保持低調「溫溫的、慢慢的選」。

根據公開消息顯示，民進黨內目前有 4 位立委表態希望參選高雄市長，分別是賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺與許智傑。由於競爭激烈，綠營計畫在 2026 年 1 月中旬進行民意調查，透過民眾的支持推選出競爭力最強的候選人。

針對民進黨高雄市長「四搶一」的現象，郭正亮 20 日在政論節目「新聞大白話」中分析指出，雖然目前媒體的目光主要聚焦在柯志恩與邱議瑩的「捉對廝殺」上，但邱議瑩有比較高的機會在初選中被淘汰，「所以她現在正在積極表現，希望在開始進行民調前提升自己的支持度」。至於為何柯志恩要與邱議瑩「互鬥」，郭正亮認為在柯志恩眼中，邱議瑩應該是「比較好打」的對手，「所以才會跟她互相拼鬥」。

郭正亮表示，民進黨人士普遍認為賴瑞隆比較有可能贏得初選，代表民進黨參選高雄市長，「但賴瑞隆比較低調，低調到幾乎沒有與他有關的新聞，反而現在一天到晚都能看到邱議瑩的新聞」。郭正亮認為，如果民眾可以透過收看電視節目，看到邱議瑩在地方事務上面臨的問題，「民進黨人士會看不到嗎」。

郭正亮稱，如果賴瑞隆成功代表民進黨參選高雄市長，柯志恩在進行選戰的攻防時就比較不容易「擦出火花」，「柯志恩就怕沒有新聞，像邱議瑩這種火爆型的對手反而相對有利」。郭正亮推測，陳其邁的 2026 選舉布局策略就是「沒有新聞」，「他想讓賴瑞隆溫溫的、慢慢的選，繼續保持低調」。

